Бессеберга начали судить. Но Андерс отрицает любые связи с Россией

Экс-президент Международного союза биатлонистов говорит, что в «медовые ловушки» не попадал.

Сага с коррупционными расследованиями вокруг пожилого экс-главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга продолжается. Так, в Норвегии над ним начался судебный процесс, а недавно стало известно, что на телефон бывшего спортивного функционера установили прослушку — чтобы найти подтверждение связей с Россией.

Продолжаются как прямые обвинения в коррупции, так и косвенные — в том числе через секс-скандал. Одновременно с этим молчание прервала сторона Бессеберга. Андрес через своего адвоката решительно отвергает все обвинения. Есть ли у него шансы получить оправдательный приговор?

Адвокат отрицает, что его подзащитный «получал в подарок» русских проституток

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу еще весной прошлого года было предъявлено обвинение в коррупции. Бессеберг был отстранен от биатлонной власти еще в 2018 году после 25 лет работы в союзе. Однако спокойно уйти на пенсию ему не дали. Аудит доходов чиновника выявил у него предметы роскоши, в том числе значительную коллекцию часов люксовых брендов. Кроме того, экс-главу IBU обвиняют в подарках от российской стороны в виде поездок на охоту и оплаченных услуг проституток. Якобы таким образом Андресу оплачивали лояльность по отношению к российскому биатлону, в том числе помощь в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России. Изначально обвинения строились исключительно на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Однако подобных доказательств было недостаточно, поэтому, как утверждает портал VG, полиция якобы прослушивала телефонные звонки экс-президента IBU.

Британский юрист Джонатан Тейлор имел доступ к материалам норвежской и австрийской полиции, которая прослушивала звонки Бессеберга. «По телефону они расслабились и свободно рассказали о том, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть четкие доказательства того, что происходило», — рассказал Тейлор изданию. Любопытно, что эта новость появилась в день нового судебного слушания по делу Андерса. В то же время прервала молчание сторона защиты. Так, адвокат Бессеберга Кристиан Йорт решительно отмел самый пикантный пункт обвинения — помощь в оплате эскорт-услуг. «Бессеберг отрицает, что получал сексуальные услуги от россиян», — приводит слова Йорта NRK. На языке спецслужб попытка оказать влияние на контрагента через интимные связи называется «медовой ловушкой». Подобная схема шантажа часто используется в бизнесе или политике, где важна медийная составляющая. Однако 77-летний чиновник уверяет, что подобное ему неинтересно.

Григорий Родченков. Фото Global Look Press

На слушаниях по делу Бессеберга будет Родченков

Кроме того, в своем заявлении адвокат Бессеберга заявил, что все предъявляемые против его подзащитного обвинения не более чем спекуляции его недоброжелателей. Без которых, проработав на таком высоком посту почти четверть века, обойтись было невозможно. «Бессеберг никогда ни от кого ничего не требовал. Он никогда не действовал так, что его можно было бы обвинить в подкупе ради выгоды русских или для их прикрытия, — уверял он суд в чистоте намерений Андреса. — Нет никаких доказательств того, что спонсоры действовали по совместному плану. Никакой связи нет, между несколькими событиями иногда проходило очень много времени». Самое главное, что Бессеберг не стал признавать себя виновным и не пойдет на возможную сделку со следствием, о которой писал ряд норвежских СМИ. При этом Андрес через адвоката признал, что получал подарки. Но считать ли это взяткой — вопрос интерпретации.

«Мой подзащитный действительно получал в подарок часы, а также участвовал в охотничьих поездках. Однако является ли что-то коррупцией или нет, зависит от комплексной оценки», — заявил в беседе с журналистами Йорт и пообещал, что подробности о взаимоотношениях Бессеберга с руководством Союза биатлонистов России (СБР) и других российских структур вскоре расскажет сам Андерс. Так или иначе, сага с судебными разбирательствами вокруг Бессеберга постепенно подходит к концу. Судебные прения продлятся до 16 февраля, вероятно, в конце зимы мы должны услышать и предварительный приговор. Заметим, что ранее австрийский суд по похожему делу полностью оправдал секретаря IBU времен Андерса Николь Реш. Бывшей помощнице Бессеберга удалось доказать, что все обвинения в ее адрес не более чем досужие домыслы. Вряд ли у нее получится вернуться в мировой биатлон, однако ее свободе больше ничего не угрожает.

С другой стороны, Реш — всего лишь второстепенный персонаж в этой истории, главная цель — это Андерс. И учитывая, что на суде выступит сам Родченков, норвежские правоохранители в отличие от своих австрийских коллег будут идти до конца.