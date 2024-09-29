Бобслеист Гайтюкевич заявил, что у него никогда не было мыслей о смене спортивного гражданства

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич рассказал, задумывался ли он о смене спортивного гражданства, чтобы получить возможность вернуться на международные старты.

«У меня мыслей о смене гражданства не было совсем, никогда в голову такое не приходило. Я вырос здесь, страна дала мне возможность тренироваться и стать тем, кто я есть сейчас. Понимаю, что у кого-то может быть своя точка зрения на этот счет, своя правда. А у меня она такая», — приводит ТАСС слова Гайтюкевича.

В 2022 году Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских спортсменов от участия во всех соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок.

30-летний Гайтюкевич является бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии, в его активе есть также победа на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.