Более 25 российских бобслеистов и скелетонистов претендуют на нейтральный статус

Федерация бобслея России отправила в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) список, куда вошли более 25 спортсменов, претендующих на выступление в международных турнирах под нейтральным статусом.

«В него вошли как молодые спортсмены, так и ветераны, включая олимпийского чемпиона 2014 года по скелетону Александра Третьякова. Очень рассчитываем на оперативность IBSF, так как совсем скоро стартует новый международный сезон», — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на официальных соревнованиях с февраля 2022 года.

12 сентября IBSF во время конгресса в Милане не одобрила возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. 20 октября министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса.