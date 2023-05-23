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Сегодня, 12:35

Турнир по бобслею и скелетону на Спартакиаде пройдет с 7 по 18 февраля 2024 года

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Турнир по бобслею и скелетону в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта пройдет с 7 по 18 февраля 2024 года на олимпийской трассе в Сочи.

«С 21 по 26 февраля там же пройдет Спартакиада учащихся по скелетону», — приводит слова генсека Федерации бобслея России Сергея Пархоменко ТАСС.

В июле 2022 года конгресс Международной федерации бобслея и скелетона продлил российским спортсменам запрет на участие в турнирах под своей эгидой.

Турнир саночников за зимней Спартакиаде пройдет с 9 по 14 февраля.

Источник: ТАСС
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