Проводников — о бое между Штырковым и Исмаиловым: «Пусть развлекут публику, у обоих есть хорошие колотушки»

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников поделился мнением о поединке Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова по правилам бокса.

«Ради бога! Если есть интерес у людей — пусть проводят такие бои. Парни здоровые, они оба крепкие, махнуть может каждый из них. Я видел Исмаилова: в данной истории с боксом он чуть более опытен. А Штырков — крепкий и сильный боец. Это интересно. Всегда же говорят, что борца можно научить бить: вот и посмотрим, как они там тренировались. Прогноза на победителя нет — даю 50 на 50. Пусть развлекут публику, у обоих есть хорошие колотушки!» — цитирует Проводникова Metaratings.ru.

Бой между Штырковым и Исмаиловым пройдет 7 марта в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing.