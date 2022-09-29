Александр Морозевич заменил Александра Грищука на турнире «Шахматные звезды — 2022»

Новым участником турнира «Шахматные звезды — 2022» стал экс-второй номер рейтинга ФИДЕ Александр Морозевич. Он заменил трехкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука, который выбыл по состоянию здоровья.

Турнир по рапиду начнется 30 сентября. По блицу — 4 октября. Помимо Морозевича на турнире в Москве сыграют Владимир Крамник, Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Франсиско Вальехо, Раунаку Садвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Морозевич — двукратный чемпион России (1998, 2007), трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад (1998, 2000 и 2002).