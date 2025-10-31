Вице-чемпионка России Чарочкина готовится к турнирам в одиночку: «Последние тренеры у меня были в детских шахматах»

Российская шахматистка Дарья Чарочкина, два года подряд занимающая место в топ-3 Суперфинала, в интервью «СЭ» рассказала, что ее методы подготовки похожи на занятия Магнуса Карлсена.

— Прошлый и этот год складываются для вас очень удачно. Как выстраивается подготовка для таких результатов?

— Самое главное в моей подготовке — психологический аспект, понимание, что к результату я пришла, проделав огромный объем работы. В шахматах, безусловно, есть и некоторый элемент удачи и случайности, но в любом случае хороший результат достигается только усердным трудом. К конкретно этому Суперфиналу я особенно глубоко погрузилась в дебютную подготовку: осваивала новые для себя направления. Мне кажется, получилось неплохо! Год назад в Барнауле я показала более «рваную» игру, и там вот как раз можно сказать, что мне везло.

Но в последнее время шахматы в принципе очень изменились, особенно по сравнению с тем, что было в 2011 году, когда я играла свой первый Суперфинал. Прогресс в нашем виде спорта за 14 лет поражает: с тем арсеналом знаний, которого тогда хватало для медали, в наши дни не получится даже выйти из дебюта. Это объяснимо: информации стало больше, она доступнее, и приходится адаптировать и себя, и свою подготовку, делая упор на дебюты. Но и над другими стадиями игры приходится работать не меньше.

— Участвуют ли в вашей подготовке привлеченные тренеры или секунданты? Вы, насколько я знаю, предпочитаете сражаться в одиночку.

— Вы правы — никто не участвует, кроме меня самой. Я привыкла полагаться только на себя и на ту работу, которую я проделываю к каждому турниру. Стараюсь много читать: Категорически не согласна с позицией, которую транслирует молодое поколение: мол, читать не обязательно, можно просто сыграть миллион партий и таким образом наиграть дебют. Считаю, что читать нужно не только профессиональную, но и художественную литературу. Это развивает и фантазию, и память и в целом полезно для жизни.

— Как в принципе устроена подготовка в женских шахматах?

— Устроена она так же, как и в мужских. В современных шахматах очень изменилась концепция подготовки к турнирам, важность помощника трудно переоценить. У кого есть секундант, у того есть бонус. А основной плюс от работы соло в том, что ты осознаешь: если недоработаешь сам, то проиграешь, и надеешься только на свои возможности. Скажем, недавно я слушала интервью Даниила Дубова о работе в штабе Магнуса Карлсена и с гордостью могу сказать, что некоторые профессиональные аспекты есть и в моей подготовке! Это значит, что я прогрессирую, хотя, конечно, до уровня супергроссмейстеров мне очень и очень далеко...

Работа со специалистом высокого класса стоит очень дорого. А другие специалисты вряд ли нужны. Последние тренеры у меня были в детских шахматах... В связи с этим действительно грустно, что медаль чемпионата России не гарантирует не то что приглашения в сборную — даже возможности поучаствовать в тренировочных сборах. Ни в 2011 году, ни сейчас. Такой возможности я бы порадовалась: это и опыт, и мотивация, и импульс в профессиональном развитии. Но почему-то этого не происходит.

Александра Понкратова