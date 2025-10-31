Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

31 октября, 10:00

Вице-чемпионка России Чарочкина готовится к турнирам в одиночку: «Последние тренеры у меня были в детских шахматах»

Российская шахматистка Дарья Чарочкина, два года подряд занимающая место в топ-3 Суперфинала, в интервью «СЭ» рассказала, что ее методы подготовки похожи на занятия Магнуса Карлсена.

— Прошлый и этот год складываются для вас очень удачно. Как выстраивается подготовка для таких результатов?

— Самое главное в моей подготовке — психологический аспект, понимание, что к результату я пришла, проделав огромный объем работы. В шахматах, безусловно, есть и некоторый элемент удачи и случайности, но в любом случае хороший результат достигается только усердным трудом. К конкретно этому Суперфиналу я особенно глубоко погрузилась в дебютную подготовку: осваивала новые для себя направления. Мне кажется, получилось неплохо! Год назад в Барнауле я показала более «рваную» игру, и там вот как раз можно сказать, что мне везло.

Но в последнее время шахматы в принципе очень изменились, особенно по сравнению с тем, что было в 2011 году, когда я играла свой первый Суперфинал. Прогресс в нашем виде спорта за 14 лет поражает: с тем арсеналом знаний, которого тогда хватало для медали, в наши дни не получится даже выйти из дебюта. Это объяснимо: информации стало больше, она доступнее, и приходится адаптировать и себя, и свою подготовку, делая упор на дебюты. Но и над другими стадиями игры приходится работать не меньше.

— Участвуют ли в вашей подготовке привлеченные тренеры или секунданты? Вы, насколько я знаю, предпочитаете сражаться в одиночку.

— Вы правы — никто не участвует, кроме меня самой. Я привыкла полагаться только на себя и на ту работу, которую я проделываю к каждому турниру. Стараюсь много читать: Категорически не согласна с позицией, которую транслирует молодое поколение: мол, читать не обязательно, можно просто сыграть миллион партий и таким образом наиграть дебют. Считаю, что читать нужно не только профессиональную, но и художественную литературу. Это развивает и фантазию, и память и в целом полезно для жизни.

— Как в принципе устроена подготовка в женских шахматах?

— Устроена она так же, как и в мужских. В современных шахматах очень изменилась концепция подготовки к турнирам, важность помощника трудно переоценить. У кого есть секундант, у того есть бонус. А основной плюс от работы соло в том, что ты осознаешь: если недоработаешь сам, то проиграешь, и надеешься только на свои возможности. Скажем, недавно я слушала интервью Даниила Дубова о работе в штабе Магнуса Карлсена и с гордостью могу сказать, что некоторые профессиональные аспекты есть и в моей подготовке! Это значит, что я прогрессирую, хотя, конечно, до уровня супергроссмейстеров мне очень и очень далеко...

Работа со специалистом высокого класса стоит очень дорого. А другие специалисты вряд ли нужны. Последние тренеры у меня были в детских шахматах... В связи с этим действительно грустно, что медаль чемпионата России не гарантирует не то что приглашения в сборную — даже возможности поучаствовать в тренировочных сборах. Ни в 2011 году, ни сейчас. Такой возможности я бы порадовалась: это и опыт, и мотивация, и импульс в профессиональном развитии. Но почему-то этого не происходит.

Дарья Чарочкина.«Знакома с творчеством Корчного, но стиль создаю свой». Чарочкина — об игре в очках, проблеме читерства и личном прогрессе

Александра Понкратова

1

  • No Name 4

    Но почему-то этого не происходит.... Потому что спорт превратился в бизнес и бабло из него выколачивают все и вся, всеми и всякими способами...

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Шахматы
    Дарья Чарочкина
    Магнус Карлсен
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя