Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

23 октября, 19:30

Гроссмейстер Шиманов — о Народицком: «Он был талантлив во всем»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Российский гроссмейстер и известный комментатор Александр Шиманов в интервью «СЭ» отметил, что Даниэль Народицкий был великолепным шахматным учителем.

— Его имя останется в истории шахмат?

— Безусловно. Если сейчас почитаете сообщения о его смерти в Х или в Reddit, то все сомнения рассеются. Честно, сложно назвать личность, которую так безусловно любили и уважали в шахматном сообществе. За редким исключением недалеких хейтеров. Плюс люди недооценивают его не только как комментатора и игрока, но и как учителя.

Да, Леви Розман более популярен, но у него уклон идет в развлекательную сторону. Даня же был лучшим именно с образовательной точки зрения. Благодаря его Speedrun (скоростная набивка рейтинга на время, или скоростное прохождение игры. — Прим. «СЭ») люди приходили и задерживались в шахматах. Это началось во время пандемии ковида и продолжалось до последнего времени.

— Что еще вас поражало в Даниэле?

— Его образованность. Человек окончил Стэнфорд и был очень разносторонним. Глубоко погружался в разные сферы. Плюс великолепное владение английской и русской речью. Мне все время было неловко. Я вроде носитель русского языка, а он лучше меня им владеет. Хотя никогда не жил в русскоговорящей стране. Удивительный человек.

Даниэль Народицкий.«Он воспринимал обвинения намного ближе к сердцу, чем другие жертвы». Интервью друга умершего шахматиста Народицкого

— Как бы вы описали его одним словом?

— Думаю, это слово brilliant. Оно лучше всего его описывает. Если как-то перефразировать на русском, то он был талантлив во всем. За что бы ни брался, делал это на самом высоком уровне.

— Если бы Народицкий сфокусировался только на шахматах, то он бы был элитным гроссмейстером?

— В быстрых шахматах — точно. В прошлом году он попал в десятку ЧМ по блицу в Нью-Йорке и лидировал на ЧМ по рапиду после семи-восьми туров. Хотя в Нью-Йорке играли почти все звезды. Причем это был первый подобный ЧМ для Дани. На мой взгляд, его потенциал не полностью раскрылся, но, может, ему это было и не надо. В околошахматной сфере он проявил себя во всей красе.

Telegram Дзен Max
Шахматы
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя