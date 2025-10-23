Гроссмейстер Шиманов — о Народицком: «Он был талантлив во всем»

Российский гроссмейстер и известный комментатор Александр Шиманов в интервью «СЭ» отметил, что Даниэль Народицкий был великолепным шахматным учителем.

— Его имя останется в истории шахмат?

— Безусловно. Если сейчас почитаете сообщения о его смерти в Х или в Reddit, то все сомнения рассеются. Честно, сложно назвать личность, которую так безусловно любили и уважали в шахматном сообществе. За редким исключением недалеких хейтеров. Плюс люди недооценивают его не только как комментатора и игрока, но и как учителя.

Да, Леви Розман более популярен, но у него уклон идет в развлекательную сторону. Даня же был лучшим именно с образовательной точки зрения. Благодаря его Speedrun (скоростная набивка рейтинга на время, или скоростное прохождение игры. — Прим. «СЭ») люди приходили и задерживались в шахматах. Это началось во время пандемии ковида и продолжалось до последнего времени.

— Что еще вас поражало в Даниэле?

— Его образованность. Человек окончил Стэнфорд и был очень разносторонним. Глубоко погружался в разные сферы. Плюс великолепное владение английской и русской речью. Мне все время было неловко. Я вроде носитель русского языка, а он лучше меня им владеет. Хотя никогда не жил в русскоговорящей стране. Удивительный человек.

— Как бы вы описали его одним словом?

— Думаю, это слово brilliant. Оно лучше всего его описывает. Если как-то перефразировать на русском, то он был талантлив во всем. За что бы ни брался, делал это на самом высоком уровне.

— Если бы Народицкий сфокусировался только на шахматах, то он бы был элитным гроссмейстером?

— В быстрых шахматах — точно. В прошлом году он попал в десятку ЧМ по блицу в Нью-Йорке и лидировал на ЧМ по рапиду после семи-восьми туров. Хотя в Нью-Йорке играли почти все звезды. Причем это был первый подобный ЧМ для Дани. На мой взгляд, его потенциал не полностью раскрылся, но, может, ему это было и не надо. В околошахматной сфере он проявил себя во всей красе.