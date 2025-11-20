Видео
Сегодня, 20:30

Тренер Рязанцев — о Гребневе: «Уверен, что теперь он будет штурмовать топ-50, отметку 2700»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Тренер мужской сборной России по шахматам, чемпион Европы Александр Рязанцев в интервью «СЭ» высказался о прогрессе 19-летнего Алексея Гребнева.

«В Индии Алексей прошел сильных соперников, которые де-факто считались фаворитами. Но было видно, что во всех партиях Леша был очень уверен в себе, давил. В том числе таких заслуженных мастеров, как Давид Навара и Максим Вашье-Лаграв. Так что про него уже сейчас можно сказать, что это опытный боец, который прошел ряд сильных турниров. Готов играть на вылет, его нервная система к этому готова. Тут тай-брейк с Вашье-Лагравом был показательным. Да и в матче с Андреем Гребнев показал сильные спортивные качества. Есипенко было очень непросто. В целом Леша оставил очень хорошее впечатление от своей игры. Дебют в топ-100 — это здорово, но точно не предел. Уверен, что теперь он будет штурмовать топ-50, отметку 2700. Ему это по силам», — отметил «СЭ» Рязанцев.

На Кубке мира-2025 Гребнев дошел до 1/8 финала.

