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Шахматы

Сегодня, 13:23

Непомнящий — о том, что разделил победу с Карлсеном на ЧМ по блицу: «Не собираюсь слишком ныть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал итоги чемпионата мира по блицу. Непомнящий разделил первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Я был удивлен, когда Магнус это [разделить титул] предложил. Кажется, такой случай был на Олимпиаде в Токио. Мне не нравилось решение разделить золото в онлайн-олимпиаде по шахматам. Довольно спорно, но что поделать. Думаю, это заставит ФИДЕ вернуть армагеддон, но сегодня я не собираюсь слишком ныть по этому поводу», — приводит слова Непомнящего NRK.

В финале ЧМ по блицу шахматистам пришлось провести три дополнительные партии, чтобы выявить победителя, но все они закончилиьс вничью. В итоге Карлсен предложил разделить чемпионский титул. Впервые в истории на чемпионате мира по блицу стало два чемпиона сразу.

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский отметил, что принимать такие решения всегда сложно. Американец Ниманн раскритиковал такой исход ЧМ по блицу и заявил, что ФИДЕ волнует только мнение одного игрока, имея в виду Карлсена.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу
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Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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