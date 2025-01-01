Менеджер Непомнящего — о победе шахматиста на ЧМ: «Ян долго к этому шел, он счастлив»

Менеджер сильнейшего российского шахматиста последних лет Яна Непомнящего Зоя Арнацкая рассказала о своих впечатлениях от развязки ЧМ-2024 по блицу, который завершился в Нью-Йорке 31 декабря. По итогам плей-офф Магнус Карлсен и Ян Непомнящий разделили титул чемпиона мира.

«Верила ли я, что Ян сможет отыграться с 0:2 у Магнуса? Сложный вопрос, но мы с друзьями смотрели трансляцию до самого конца. Когда Ян сравнял счет и Магнус стал форсировать ничьи, стало тревожно. Но тут есть две хорошие новости. Первое, — Магнус может позволить себе диктовать правила ФИДЕ. Второе, — что у нас теперь два чемпиона мира. Карлсен находящийся в великолепной форме и наш любимый Ян. Все утро мы обсуждаем, что это новая реальность и добро пожаловать в новый дивный мир», — отметила «СЭ» Арнацкая.

Также менеджер рассказала об общении с Непомнящим после исторического решения ФИДЕ.

«Да, мы поговорили, — продолжила Арнацкая. — Знаю, что многие друзья поздравили его с этим достижением. Все-таки у него было очень много званий, но до титула чемпиона мира добраться не удавалось. Он долго к этому шел, поэтому очень доволен. Да, пока усталость не дает осознать этот успех в полном смысле. Все-таки заключительный день был для нашего гроссмейстера очень длинным. Был тяжелый матч с Со, потом с Карлсеном. Нам приятно, что так много людей радуются этому событию. Все-таки несмотря на все санкции Ян продолжал оставаться в России. Это наш шахматист на 100 процентов».

В Нью-Йорке Непомнящий также завоевал бронзу ЧМ по рапиду.