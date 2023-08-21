Горячкина берет Кубок мира! Наконец-то Александре покорился финал топ-турнира

Титул остается в России.

На тай-брейке решающего мини-матча Кубка мира-2023 Александра Горячкина все-таки обыгрывает Нюргул Салимову. После чудесного спасения по итогам двух партий в классику россиянка смогла обыграть соперницу в рапид. Причем в первой партии ей вновь пришлось очень нелегко, но во второй Александра провела отличную атаку белыми, заставляя болгарскую шахматистку допускать одну ошибку за другой. Таким образом, второй женский Кубок мира в истории вновь достается россиянке. В 2021 году в Сочи победу праздновала Александра Костенюк (переиграв в финале Горячкину), в 2023 году в Баку Александра добралась до пока главного трофея в карьере. Отметим, что ранее 24-летняя шахматиста в драматичной борьбе проиграла матч за шахматную корону-2020 Цзюй Вэньцзюнь.

Реванш с китаянкой

Прошлый год выдался для Александры Горячкиной максимально сложным. Большую его часть она посвятила подготовке к турниру претендентов-2022, который постоянно переносился из-за решения ФИДЕ развести по группам российских и украинских шахматисток. В итоге в декабре прошлого года вместо кругового турнира шахматистки играли по нокаут-системе. В Хиве Александра в 1/4 финала обыграла Костенюк, но в полуфинале не смогла справиться с Тань Чжунъи. Затем Александра отправилась на чемпионат мира по быстрым шахматам, где ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы добраться до медали. В рапид-турнире Александра финишировала четвертой, уступив бронзу по дополнительным показателям Савите Шри Б. «Вообще хочется забыть 2022 год, как страшный сон», — отмечала в интервью «СЭ» Александра Горячкина.

И Александре это явно удалось. В мае она завоевала путевку на турнир претендентов-2024 в Торонто, заняв второе место по итогам четырех этапов «Гран-при ФИДЕ» (выше финишировала другая россиянка Екатерина Лагно). Так что на Кубке мира-2023 Горячкина и Лагно могли играть без лишнего давления. Екатерине это не помогло: в 1/16 финала она уступила представительнице Индии — Мари Анн Гомес.

Зато Горячкина двигалась к своему второму финалу подряд с крейсерской скоростью. Первые три матча в Баку уроженка Орска выиграла досрочно. В четвертьфинале Александра прошла по грани, едва не проиграв 32-летней Харике Дроновалли. На тай-брейке в решающей рапид-партии у Горячкиной было катастрофическое положение. Дроновалли оставалось сделать несколько точных ходов в эндшпиле, чтобы дожать соперницу. Но Харика допустила ответный зевок, и Александре удалось спастись. В укороченных партиях (10 + 10) россиянка уже не оставила представительнице Индии никаких шансов. В полуфинале Александра взяла реванш у 16-й чемпионки мира Тань Чжунъи за прошлогоднее поражение в Узбекистане. Вновь выиграв по итогам двух партий в классику.

Александра Горячкина. Фото FIDE

Выматывающий финал

В финале Александра считалась однозначной фавориткой. Хотя сбрасывать со счетов Нюргул Салимову не стоило, все-таки 20-летняя болгарская шахматистка, начавшая турнир с первого круга, по очереди выбила из борьбы за титул обидчицу Лагно Анн Гомес, Полину Шувалову и Анну Музычук.

Мини-матч подтвердил все опасения. В первой партии Александра имела хороший шанс на победу, но не стала форсировать события, позволив сопернице постепенно уравнять положение. Вторую партию Горячкиной и вовсе стоит поскорее забыть, как и прошлогодние неудачи. В эндшпиле у Салимовой было плюс две пешки и фактически выигрышная позиция. Но загнав себя в цейтнот, Нюрул от неопытности (по сути, это ее первый элитный турнир) разбазарила все преимущество. Хотя и тут стоит отдать должное бойцовским качествам россиянки. Многие на ее месте уже бы перестали бороться после прохождения временного контроля.

На тай-брейк белыми Салимова пришла в красном пиджаке. Похоже, это смутило соперницу. Иначе как можно объяснить тот факт, что после нормального дебюта Александра допустила очень серьезный зевок. Ход «Конь d5» стал тактической ошибкой. Россиянка опоздала на один темп, а компьютер показывал преимущество «+3,5» у Салимовой. Вновь три-четыре точных хода отделяли болгарку от титула. Александре пришлось бросить все силы на защиту и надеяться на ответную ошибку соперницы... И она ее дождалась. В цейтноте Нюргул перестала играть по первой линии, дважды ошиблась, и партия монотонно докатилась до третьей ничьей подряд.

Нюргул Салимова и Александра Горячкина. Фото FIDE

Вновь упущенная победа, видимо, окончательно надломила болгарскую шахматистку. Во второй рапид-партии она не только долго обдумывала ходы, но и стала допускать ошибки, которые были не свойственны ей в Баку. В эндшпиль Горячкина зашла при оценке компьютера «+3», едва не упустила преимущество, но в ужасном цейтноте Салимова уже не смогла найти спасение. Выматывающий поединок, в котором Александра все же берет свое.

«Это здорово, что Кубок мира выиграла российская шахматистка, — подчеркнул «СЭ» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. — Этот Кубок дался Александре в тяжелейший борьбе. Дроновалли и Салимова создали ей невероятные проблемы, но Горячкина справилась. Она взяла титул по праву. Надеюсь, что эта победа еще больше придаст ей уверенности в собственные силы».

Теперь Горячкина и Салимова встретятся друг с другом на турнире претенденток-2024. Также путевку туда на Кубке мира-2023 завоевала Анна Музычук. Отметим, что за победу Александра заработала 50 тысяч долларов (финалистка получит 35 тысяч).

— Саша — молодец, хорошо играла на протяжении всего Кубка мира, — отметил «СЭ» 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. — Да, было несколько неудачных партий, но в нокаут-турнирах без них не обойтись. Посмотрите, в открытом турнире также все ошибаются, включая Карлсена. Этой победой стоит сказать спасибо тем, кто помог создать школу Карпова в Салехарде. Когда я открывал эту школу, она получила полную поддержку региона. В итоге мы получили топ-шахматистку, которая выиграла Кубок мира, а в ближайшие годы вполне может завоевать корону для России.