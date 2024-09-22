ФИДЕ не решилась вернуть флаг сборной России. Санкции снимаются только частично

Надежды на прорыв по возвращению наших спортсменов на мировую арен в шахматах пока не оправдались.

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не поддержала предложение вернуть Россию и Белоруссию на мировую арену в полном объеме: под собственным флагом, с правом участия в командных стартах и организации больших соревнований. Большинство из голосовавших делегатов ассамблеи высказались лишь за снятие санкций в отношении командных турниров для детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями. И то — только после консультаций с МОК. Нынешнее решение ФИДЕ — большое разочарование, поскольку в шахматах был реальный шанс начать глобальный процесс отмены политических ограничений в отношении наших спортсменов по национальному признаку.

Шахматы без России — все равно что хоккей без Канады

В шахматах никогда не было тотального запрета на выступления россиян и белорусов. Но в 2022 году ФИДЕ под давлением МОК ввела частичные санкции — запретила нашим спортсменам выступать под своим флагом, принимать участие в командных турнирах в составе сборных, а также проводить крупные соревнования. В результате шахматную олимпиаду пришлось переносить из России в Индию, а отсутствие одной из самых успешных сборных на крупных стартах существенно снизило их уровень. В нашей стране многие негативно высказывались в отношении главы ФИДЕ Аркадия Дворковича, который одобрил столь несправедливые ограничения в отношении собственной страны. Но бывший вице-премьер правительства РФ стоял на своем, опасаясь волны бойкотов со стороны Запада.

Нынешняя идея по снятию ограничений принадлежала президенту Федерации шахмат Киргизии Бабуру Тольбаеву. «Россия и Белоруссия должны быть возвращены в семью шахмат, — приводит слова Тольбаева ТАСС. — Первая причина — недопустимы двойные стандарты. Вторая — ФИДЕ должна равно относиться ко всем странам. Третья — Россия сделала столько для шахмат, что это как хоккей без Канады, как футбол без Испании, Бразилии, Франции. Четвертая — Россия один из главных спонсоров в шахматах, это только на пользу шахматам. И пятая причина — то, что 157 делегатов, 90%, аплодировали Аркадию Дворковичу два года назад на выборах в Ченнаи. Российскому гражданину, а сейчас на него оказывается огромное давление».

«Россия и Украина — не единственный конфликт, — поддержал коллегу первый заместитель президента Шахматной федерации Армении Смбат Лпутян. — Я не хочу называть страны, но они не наказаны за участие в войнах. Что касается рекомендаций МОК в адрес ФИДЕ, я не знал, что Международный олимпийский комитет — наше руководство, почему мы должны их слушать? Политика — это не шахматы, шахматы — это радость, счастье. Конечно, война — очень плохо. Но я за сохранение нашей шахматной семьи. Мы не должны ее разрушать».

Вишванатан Ананд. Фото Global Look Press

Лишь 21 голос за

Увы, Совет ФИДЕ радикальное предложение об отмене ограничений не поддержал, предложив промежуточный вариант — снять запрет только на выступление детских сборных и команд спортсменов-инвалидов из России и Белоруссии. Это, конечно, больше, чем ничего. Но как компромисс подобный шаг смотрелся слишком мелко. «Мы рекомендуем Генеральной ассамблее рассмотреть возможность частичной переоценки санкций и позволить уязвимым группам — детям и лицам с ограниченными возможностями — участвовать в турнирах», — заявил вице-президент ФИДЕ индиец Вишванатан Ананд, которому было поручено проведение резонансного заседания. Дворкович от этой роли отказался, чтобы избежать обвинений в ангажированности.

Ключевым оказался вопрос о форме волеизъявления. Многие делегаты ассамблеи накануне жаловались на давление и запугивания со стороны украинской делегации и Госдепа США. Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин в интервью ТАСС заявил, что более справедливым здесь было бы тайное голосование. «Многие вопросы в ФИДЕ решаются открытым путем. Но мне кажется, что это очень сложный и деликатный вопрос. Такие должны рассматриваться тайно, чтобы стороны голосовали независимо друг от друга и не подвергались давлению». Однако руководство международной федерации решило следовать регламенту и не принимать дополнительные меры по защите делегатов от возможного преследования за поддержку России.

В итоге за частичный допуск до командных турниров отдельных групп российских и белорусских спортсменов (после консультаций с МОК) проголосовали 66 делегатов. 41 участник ассамблеи отдал свой голос за сохранение санкций, и за полную отмену ограничений проголосовал лишь 21 человек (а также 11 воздержались). Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Ведь даже на микроскопическую уступку, которой удалось добиться, еще потребуется одобрение МОК. Шахматы, как известно, входят в мировое олимпийское движение, хоть и не представлены в программе главных Игр. Тем не менее в вопросе санкций все федерации автономны. Это доказала, например, ситуация с легкой атлетикой, серфингом и всеми зимними видами спорта, которые уже полтора года не снимают бан с нейтральных россиян, несмотря на рекомендации из Лозанны.

Анатолий Карпов. Фото Global Look Press

Было оказано беспроцентное давление

Возможно, некоторые делегаты близко к сердцу восприняли призыв 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Накануне норвежец призвал ФИДЕ не отменять санкции. Однако этот гроссмейстер живет в одной из самых недружественных для России стран и много общается с прозападными политиками. Между тем в мире шахмат у нас огромное количество друзей. И где, если не здесь, отменять несправедливые ограничения? До сих пор на подобное, напомню, решилась только Международная ассоциация бокса — и это стало одной из причин ее окончательного разрыва с МОК. Возможно, этот опыт тоже имели в виду делегаты ассамблеи.

«Решение Генеральной ассамблеи я оцениваю как безобразие. Это, конечно, следствие сегодняшней политической ситуации в мире», — отметил в разговоре с РИА «Новости» 12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов.

«На делегатов было оказано беспроцентное давление, — рассказал «СЭ» глава ФШР Андрей Филатов. — Они были испуганы. Было заявление Госдепа США, представители Украины подходили к делегатам, оказывали на них воздействие, угрожали санкциями. Это повялило на итоги голосования. Плюс шли письма от послов западных стран. Ключевым вопросом в голосовании был открытый или закрытый режим. После решения голосовать открыто итоги были предопределены. Если бы голосование состоялось в закрытом режиме, мы бы увидели другой результат. Что касается консультаций с МОК, то, с моей точки зрения, это очередная уловка Дворковича для того, чтобы затянуть время и не решить этот вопрос в кратчайшие сроки».