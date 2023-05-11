У Непомнящего кончились силы в Бухаресте. А Свидлер выигрывает турнир в Мальме

После двух поражений подряд Ян, видимо, потеряет второе место в рейтинге ФИДЕ.

В пятом туре первого этапа Grand Chess Tour-2023 чемпион и вице-чемпион мира синхронно проиграли. Дин Лижэнь перепутал ходы в эндшпиле и «подарил» очко Алиреза Фирудже, а Ян Непомнящий, имея на час больше времени, неожиданно уступил белыми Максиму Вашье-Лаграву. Для россиянина это второе поражение подряд в столице Румынии. В четвертом туре он проиграл Фабиано Каруана, захватившему лидерство. Ян и Дин же делят предпоследнее место. Похоже, что в оставшихся четырех партиях задачей участников матча в Астане будет закончить турнир выше друг друга. Также велика вероятность, что вторым шахматистом по рейтингу после Бухареста станет Фируджа.

Фируджа в клубе Чегорина

Ехать на турнир с классическим контролем с топовым составом после трехнедельной битвы в Астане казалось ошибкой для обоих участников матча за корону. Но, видимо, отказаться от участия из контрактных обязательств было невозможно. И если 17-й чемпион мира сразу дал понять, что в Бухаресте он попытается играть в режиме экономии, сделав две быстрые ничьи белыми, то вице-чемпион подарил надежду, что поборется здесь за победу. Выигрыш у Богдана-Даньела Дяка черными и вовсе была добыт гениальной комбинацией. Но упустив победу над Лижэнем в третьем туре, Ян, будто бы расклеился.

Возможно, сказался странный календарь этого этапа. Пять туров в классику без единого выходного. Перебор, тем более, когда имеешь за плечами изнурительный матч. В четвертом туре с Фабиано Каруана позиция Непомнящего не представляла серьезных проблем. В какой-то момент Ян просто начал ходить королем туда-сюда, видимо, рассчитывая на скорую ничью, но Каруана не хотел заканчивать партию раньше времени. В итоге равная позиция превратилась в тыкву, и после длительного сопротивления Непомнящий все же капитулировал. А ведь не проиграть американцу, который весь матч на стримах критиковал россиянина, было принципиально.

«Это очень, очень важная партия, — сказал после четвертого тура Каруана. — Ян только что принимал участие в матче на первенство мира, и я доволен, что ничего не добившись в дебюте, все равно в итоге переиграл его».

На следующий день, 10 мая, Ян еще обиднее уступил Максиму Вашье-Лаграву. Россиянин имел почти на час больше времени и стабильный перевес в окончании, но буквально за несколько ходов разрушил все наработки. Не удалось перестроиться и на ничейные рельсы — к контролю позиция была уже безнадежная, и в стадии реализации МВЛ был беспощаден.

Безусловно, Яну очень сложно восстановиться после очень тяжелого матча. Особенно проигранного. Поэтому в оставшихся четырех турах важно довести турнир до финиша турнир достойно.

Дин же в похожей манере уступил Фирудже. В эндшпиле китайский гроссмейстер поставил в центр не того коня, и потеряв ферзя, Дин отправился в дележ предпоследнего места с Непомнящим. Таким образом, обоим гроссмейстерам не удастся улучшить свой рейтинг и добраться до отметки 2800 (Непо еще не достигал его) после первого этапа Grand Chess Tour. Более того, если Фируджа продолжит играть в Бухаресте в том же духе, то именно иранец будет на втором месте рейтинга, который обновится 1 июня.

Также, обыграв Лижэня, Алиреза отправился в клуб Михаила Чегорина, став его 116 членом. Это символическое объединение шахматистов всего мира, выигравших хотя бы одну партию с классическим контролем времени в официальном очном соревновании у действующего чемпиона мира. После партии Фиридужа признался, что выиграть у Лижэня не так сложно, как у Магнуса Карлсена. Кто бы сомневался.

Положение после пяти туров.

1. Фабиано Каруана — 3,5, 2-4. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт — по 3, 5-6.Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв — 2,5, 7-9. Ян Непомнящий, Дин Лижэнь, Ян-Кшиштоф Дуда — по 2, 10. Богдан-Даньел Дяк — 1,5.

Впервые за полтора года

Зато в Мальме неожиданно порадовал Петр Свидлер. Обладатель Кубка мира-2011, комментировавший матч в Астане с первой до последней партии, выдал прекрасный турнир в очень серьезной компании. Обыграв на старте участника матча на первенство мира-2012 Бориса Гельфанда и восходящую звезду Арджуна Эригайси, опытный россиянин уверенно сделал пять ничьих. До последнего тура шансы на дележ сохранял Абхиманью Мишра, но американец проиграл затяжной ферзевый эндшпиль Гельфанду.

Таким образом, Свидлер занял чистое первое место, набрав 4,5 очка из 7. Следом за ним расположились Нильс Гранделиус, Гукеш Доммараджу и Абхиманью Мишра — по 4 очка. Пятым стал Йорден Ван Форест (выигрывал этот турнир в 2021 году) — 3,5, шестым — Арджун Эригайси — 3, седьмое-восьмое места поделили Борис Гельфанд и Винсент Каймер — по 2,5.

Two decisive results and three draws in the 5th round of #SuperbetChessClassic.

Both participants of the World Championship Match Ian Nepomniachtchi and Ding Liren lost today.

Fabiano Caruana keeps leading before the rest day.#grandchesstour pic.twitter.com/6YGTalWgB7 — Grand Chess Tour (@GrandChessTour) May 10, 2023

«Очень рад (и удивлен) своей победе, — отметил «СЭ» Петр Свидлер. —Я не играл в классику больше полутора лет, поэтому ожидал, скорее, противоположного результата. Мне повезло на старте выиграть плохую позицию у Бориса Гельфанда, но после этого игрой, скорее, доволен. Получилось даже сыграть несколько интересных партий с молодежью».

Отметим, что в прошлом году победителем Tepe Sigeman & Co стал Ханс Ниманн. Также в разные годы его выигрывали Рихард Раппорт, Аниш Гири, Фабиано Каруана, Ян Тимман, Найджел Шорт, Юдит Полгар, Василий Иванчук, Виктор Корчной.