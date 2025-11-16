Дубов разбил мечты о российском четвертьфинале. Вся надежда теперь на Есипенко

Вице-чемпион России сохраняет шансы на выход в турнир претендентов.

Все три российских игрока, добравшиеся до 1/8 финала Кубка мира, попали в одну четверть. Даниил Дубов после отличной победы над седьмым номером рейтинга ФИДЕ Рамешбабу Прагнанандха встречался с Сэмом Шенклендом, а Андрей Есипенко и Алексей Гребнев определяли четвертьфиналиста в очном противостоянии. То есть если бы Дубов обыграл американца, то у России точно был бы один полуфиналист (и ему бы оставалось выиграть один из двух матчей, чтобы попасть в претенденты). После неожиданного поражения Даниила теперь только Андрей Есипенко имеет шансы отобраться в главный турнир претендентов-2026.

Проверить билеты

Даниил Дубов выиграл три подряд матча на тай-брейке. С крепким середняком Шенклендом он тоже достаточно легко свел две классические партии вничью и считался явным фаворитом в коротком контроле. Но в этот раз удача была не на стороне чемпиона мира по рапиду (2018). Американец по делу выиграл первую партию белым цветом и был вынужден отыгрывать на заказ. Однако создать хоть какие-то проблемы сопернику не получилось. Так олимпийский чемпион в составе сборной США вышел в дебютный четвертьфинал Кубка мира, вновь удивив шахматную общественность. Напомним, что ранее Сэм прошел Василия Иванчука, Видита Гуджрати и Рихарда Раппорта.

И вот с таким неожиданным четвертьфиналистом придется биться Андрею Есипенко. Российский гроссмейстер, который начал турнир с сухой победы над Ниджатом Абасовым в классику (2:0), выиграл три тай-брейка подряд. В третьем раунде переиграл Идани Пуйю (3,5: 2,5) из Ирана, в четвертом — Винсента Кеймера (4:2), в пятом — Алексея Гребнева (2,5:1,5). 19-летний Гребнев, успешно выступивший на Кубке мира-2025 (выбив Максима Вашье-Лаграва), проиграл первую партию в рапид, но не сдался. Во второй партии тай-брейка ему удалось получить ладейник «4 на 3», но Есипенко был точен в защите.

О секрете своего успешного выступления в Индии вице-чемпион России двух последних лет рассказал после успеха в мини-матче с Кеймером. «Я заранее настроен, что если вылечу — ну и ладно, поеду домой. Это моя стратегия, и она отлично работает. Даже перед играми [с Винсентом] я проверил билеты домой — на всякий случай. Это уже традиция: перед второй партией против Идани я тоже проверил билеты, там был прямой рейс в Москву — меня это даже порадовало».

Таким образом, Есипенко — единственный российский игрок, который имеет возможность пробиться на турнир претендентов-2026. Но для этого ему надо обыграть Шенкленда, а затем попасть в топ-3. «Я очень постараюсь показать результат и отобраться на турнир претендентов, но лучше вообще об этом не думать. Просто сконцентрироваться на хорошей игре, качестве партий», — отмечал Есипенко в большом интервью «СЭ» в феврале 2025-го.

Андрей Есипенко. Фото FIDE

На белой полосе?

Если смотреть live-рейтинги, то в классике Андрей идет на 40-й позиции, Сэм — на 55-й. В рапид американец — 44-й, россиянин — 52-й. В блиц Есипенко — 40-й и Сэм — 87-й. Шансы примерно равны, но очень хочется, чтобы у уроженца Новочеркасска наконец-то получилось выиграть на топ-уровне.

Напомним, что Есипенко уступил решающую партию Анишу Гири в «Большой швейцарке» — 2023 (ничья почти гарантировала Андрею выход на турнир претендентов-2024. — Прим. «СЭ»), затем на «Аэрофлот Опен» — 2024 уступил первое место Амину Табатабаи в последнем туре и Владу Артемьеву на тай-брейке суперфинала-2024.

Эту полосу неудач удалось прервать в конце прошлого года, когда Андрей выиграл пока крупнейший турнир в своей карьере — Qatar Masters-2024. Всего в крупной «швейцарке» приняли участие 138 человек, включая Арджуна Эригайси и Нодирбека Абдусатторова, и Есипенко стал единоличным победителем (7,5 очка). На финише ему удалось выиграть три партии подряд (у Ритвика Раджа, Салеха Салема и Шанта Саргсяна), а в последнем туре — устоять в важнейшей партии против Эригайси. «Хотелось уже что-то выиграть. Доказать себе, что могу хорошо играть решающие партии», — говорил Есипенко в интервью «СЭ» после турнира в Дохе.

Теперь ему надо вновь продемонстрировать это качество. До цели осталось совсем немного. В других четвертьфиналах сыграют Эригайси — Вэй И (второй и седьмой сеяные), Жавохир Синдаров и Жоспем, Нодирбек Яккубоев и Александр Донченко. Начало первых партий 1/4 финала Кубка мира — в понедельник, 17 ноября, в 12.30 по московскому времени.