«В чемпионском матче шансы 80/20 в пользу Гукеша, но болеть буду за Дин Лижэня». Интервью с главным шахматным вундеркиндом страны

Роман Шогджиев — о популярности, любимых шахматистах и проблемах с американской визой.

На этой неделе в Москве проходит Международный шахматный турнир «Иви Grand Prix Chess», в котором принимают участие более 40 шахматистов из 12 стран: гроссмейстеры и мастера из России (рейтинг-лист возглавил призер суперфинала-2023 Павел Понкратов), Армении, Белоруссии, Израиля, Индии, Великобритании, Италии, Казахстана, Перу, Киргизии, Молдавии и других государств.

После пяти туров лидируют набравшие 4 из 5 очков действующий чемпион России среди юниоров Рудик Макарян, Понкратов, белорус Алексей Александров и представитель Киргизии Эльдияр Орозбаев. В середине таблицы с 50% результатом идет главный шахматный вундеркинд России и, пожалуй, всего мира 9-летний Роман Шогджиев. В декабре прошлого года он обыграл двух гроссмейстеров на ЧМ по рапиду (прибавив 182 пункта рейтинга), а в этом победил в чемпионате России до 11 лет, выиграв все девять партий. «СЭ» удалось пообщаться с Романом, расспросив его о дальнейших планах и приближающемся матче за шахматную корону.

Из чемпионов мира выделил бы Карлсена и Таля

— Какие ожидания от «Иви Grand Prix Chess»?

— Я четвертый с конца по рейтингу, поэтому мне объективно будет сложно. Все-таки в турнире выступает больше 10 гроссмейстеров, и он проходит с классическим контролем. Если бы это был блиц, то было бы попроще. Да и я бы со своим рейтингом 2300 стоял повыше. С другой стороны, интересно проверить свои силы в такой конкуренции.

— А вы уже обыгрывали гроссмейстеров в классику?

— Нет. Один раз было очень близко, но я проиграл выигрышную позицию (на «Иви Grand Prix Chess» переиграл мастера ФИДЕ Артема Бардыка. — Прим. «СЭ»).

— В быстрые шахматы над кем пока самая запоминающаяся победа?

— В рапид — над олимпийским чемпионом Жахонгиром Вахидовым в первом туре ЧМ-2023 в Самарканде. В блиц, наверное, над Аланом Пичотом из Испании.

— Игровой зал турнира в Москве оформлен портретами чемпионов мира. Кто из них вам наиболее импонирует? Может быть, читали их книги?

— Я бы выделил 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Еще мне нравится 8-й чемпион мира Михаил Таль за свой атакующий, бескомпромиссный стиль. Книги чемпионов мира пока не читал. Зато с удовольствие прочитал «Принятие позиционных решений в шахматах» Бориса Гельфанда. Борис Абрамович не смог завоевать корону, но был очень близок к этому на матче в Москве (в 2012 году проиграл Виши Ананду на тай-брейке), а его понимание шахмат впечатляет.

— После ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в Самарканде вы стали очень популярны. На каждом турнире теперь к вам повышенное внимание. Тяжело с этим справляться?

— Более-менее спокойно воспринимаю эти изменения. По крайней мере, это не мешает мне заниматься шахматами.

— В этом году придется пропустить декабрьский ЧМ из-за проблем с визой?

— Да. Мне кажется, никто из наших юниоров не доедет до США. Возможно, я ошибаюсь.

— В этом году выиграли чемпионат России до 11 лет в Екатеринбурге, набрав 9 очков из 9. Добиться 100-процентного результата было главной целью на турнир?

— Самое важное — это было выиграть, но и постараться сделать 9 из 9, если хорошо пойдет игра.

— Поставили уже цели на следующий год?

— Попытаться стать международным мастером.

Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

Не ожидал, что Гукеш проведет настолько сильный год

— А есть любимый игрок из действующих российских гроссмейстеров?

— Выделю Яна Непомнящего и Даниила Дубова.

— Следите за их выступлениями?

— Да, стараюсь, но не скажу, что очень внимательно. Зато отслеживаю почти все партии Магнуса, следил за Всемирной шахматной олимпиадой-2024 в Будапеште.

— Как вам результат Индии и лично Гукеша Доммараджу, который набрал 9 очков из 10 на первой доске?

— Фантастический результат — поднять свой рейтинг на 30 пунктов на таком важном турнире. Мне казалось, что такое невозможно. Вообще не ожидал, что он проведет настолько сильный год. Особенно впечатлила его стабильная игра на дебютном турнире претендентов.

— Думали, что не выдержит давления?

— Казалось, что по уровню игры он где-то четвертый-пятый в этой компании, но Гукеш превзошел самые смелые ожидания.

— Говорят, что Гукеш и другие таланты из Индии работают над шахматами по восемь часов в день. Вы близки к этой цифре?

— Тренируюсь по пять-шесть часов в день. Порой и шесть с половиной.

— Тяжело совмещать такие нагрузки с учебой?

— У меня домашнее обучение, поэтому мне полегче.

— Какие любимые предметы в школе?

— Математика.

Роман Шогджиев. Фото ФШР

Если Гукеш выиграет в Сингапуре, то есть шансы, что Карлсен вернется в чемпионский цикл

— Что думаете про матч Дин Лижэня и Гукеша, который стартует в Сингапуре в конце ноября?

— Учитывая текущую форму Лижэня, все идет к тому, что Гукеш выиграет. Шансы 80/20 не в пользу 17-го чемпиона мира. Но вдруг что-то случится? Дин неожиданно преобразится или индиец в какой-то момент расслабится.

Я буду болеть за Дин Лижэня. Мне как-то жаль Лижэня, который не справился с давлением после завоевания короны. Плюс Гукеш может стать самым молодым чемпионом мира в истории. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний шахматист. Еще меня смущает, что он пробрался в турнир претендентов. По-хорошему, там должен был быть Аниш Гири (в категории FIDE Circuit-2023 лидировал Гири. Однако в конце декабря в Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир, который выиграл Гукеш. Это позволило индийцу обойти представителя Нидерландов в конце декабря. В феврале 2024-го ФИДЕ изменила правила отбора и больше не будет обсчитывать в систему Circuit турниры во второй половине года. — Прим. «СЭ»).

— Хотели бы, чтобы Карлсен вернулся в чемпионский цикл?

— Думаю, если в Сингапуре выиграет Гукеш, то на это есть шансы. Если Дин защитит титул, то нет. Вообще интересно было бы посмотреть противостояние Магнуса и Гукеша.

— А кто еще из молодых топов нравится? Фируджа, Эригайси?

— Если Алиреза в хорошей форме, то он очень хорош. Если нет, то его игра разваливается. Как на турнире претендентов в этом году. Такие перепады кажутся странными. А из молодых мне больше всего нравится Нодирбек Абдусатторов. Он всегда старается играть на победу, выжимает максимум из позиции.