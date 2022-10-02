«Ради поездки на детский чемпионат мира мы брали кредит». Мама Александры Горячкиной — о становлении звездной шахматистки

Во время турнира «Шахматные звезды» Лариса Матвиенко рассказала о роли спорта в семье Горячкиных.

Александра Горячкина — одна из главных звезд в женских шахматах — в эти дни принимает участие в международном турнире «Шахматные звезды» — 2022, который проходит в московском комплексе «Крокус Сити» и собрал 10 топовых гроссмейстеров из разных стран. С 30 сентября по 2 октября они играют по круговой системе, а затем блиц — 4 и 5 октября. 3 октября участники турнира дадут мастер-классы. После первых туров лидерство захватили россиянин Сергей Карякин и индиец Раунак Садвани, но вся борьба еще впереди.

Наравне с мужчинами в турнире играют девушки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина. 24-летнюю вице-чемпионку мира в этот раз сопровождает не отец (и по совместительству тренер) Юрий Горячкин, а мама — Лариса Викторовна Матвиенко. Родители поддерживают надежду российских шахмат изо всех сил. В их семье все связано с этим видом спорта. В интервью «СЭ» мама Горячкиной рассказала, как начался путь дочери в шахматах, о роли отца в ее выступлениях, а также об увлечении Александры фигурным катанием.

Все выходные сидела в шахматной школе

— Александра начала заниматься шахматами в шесть лет, также она ходила на настольный теннис. Были ли другие виды спорта?

— Она много чем занималась. Была в секции легкой атлетики, и в художественной школе, и на английском, и на балете. Мы перепробовали много всего.

— А фигурное катание или художественную гимнастику рассматривали?

— У нашей семьи было не беззаботное финансовое положение, чтобы заниматься такими видами. Поэтому мы предпочитали массовый спорт, где набирали большие группы детей. Попробовали много чего. Наш город (Александра родилась в Орске в Оренбургской области. — Прим. «СЭ») маленький, все школы были рядом.

— Кем Александра мечтала стать в детстве?

— Такого вопроса никогда не было. Ее детство закончилось очень быстро, а цели сразу были понятны.

— А как она вообще начала заниматься шахматами?

— У нас папа (Юрий Горячкин. — Прим. «СЭ») — шахматист. Он работал в шахматной школе. Поэтому, когда дочь возвращалась из садика, ей приходилось ждать папу. И в выходные она тоже проводила у него в шахматной школе. В приоритете также был настольный теннис. У нас хорошо получалось, легкая атлетика помогала. Но произошло ЧП — Александра очень сильно разбила голову и два месяца провела на больничном. Это травма на всю жизнь, больше на теннис не ходили. Осталась одна шахматная школа.

Ради поездки на чемпионат мира брали кредит

— У Александры были какие-нибудь кумиры в детстве?

— Она была слишком маленькой для кумиров, когда начинала заниматься шахматами. Так как шахматы очень хорошо пошли, уже в первом-втором классе школы Саша прочла много книг про чемпионов мира, знала все сильные и слабые стороны каждого. Особых кумиров не было, но дочь понимала, что у кого брать.

— Когда вы поняли, что шахматы для вашей дочери — это серьезно? В десятилетнем возрасте, когда она выиграла детское первенство мира во Вьетнаме?

— Это был переломный момент. Еще раз скажу: у нашей семьи были ограничены финансы. Чтобы поехать на чемпионат мира, пришлось брать кредит в банке. Причем такой, что с нашей зарплатой мы бы его выплачивали двадцать лет. Поэтому вопрос стоял остро: едем или не едем. И Саша принимала решение: может ли она отбить кредит, который родители возьмут ради нее, или не сможет. Сказала, что должна. Я пошла и взяла кредит. Муж сильно удивлялся: спросил, что я написала в графе «цели». Я сказала: «Туризм во Вьетнам». И он ответил, что мне его точно его не одобрят. Но нам почему-то одобрили.

— Может, судьба?

— Да, похоже. И мы поехали на этот чемпионат мира за свои деньги. А когда мы его выиграли, мэр нашего города помог закрыть кредит.

— Получается, это был переломный момент для Горячкиной как для шахматистки.

— Ее можно сказать, приперло к стенке: либо да, либо нет. Тот чемпионат мог стать последним турниром в ее жизни, потому что денег на продолжение выступлений не было.

— Вам приходилось заставлять дочь заниматься шахматами?

— У нее был очень хороший тренер — Владимир Белов. Он много кого воспитал. Но мы его и выбирали из тех соображений, что он хорошо работал именно с игроками-женщинами. Тренер нашел в Саше чемпионские задатки, и они очень быстро показали себя в работе этим специалистом. Так как все хорошо получалось, то с мотивацией проблем не было.

— Возникало у Саши желание бросить шахматы?

— У нее стоял только вопрос бросить общеобразовательную школу. Она отучилась четыре класса и стала чемпионом мира в десять лет. Дальше уже пошли соревнования с более тщательной подготовкой. И некоторые турниры приносили хорошие деньги. Мы понимали, что школа отнимает очень много времени и сил. Нагрузка в шахматах была не меньше, чем в школе, надо было заниматься по четыре-пять часов. А еще соревнования периодически выпадали так, что Саши по два месяца не было дома. И нужно было решать вопрос со школой. В итоге мы экстерном дотянули до седьмого класса, а потом перешли на самообучение, окончили девять классов. И на этом закончили школу.

В семье везде шахматы

— Но бросить шахматы она не хотела никогда?

— Шахматы открыли ей мир. Потому что сначала мы жили в очень маленьком городке. А тут такие возможности. Естественно, Саша с большими глазами шла дальше.

— Часто сопровождаете дочь на турнирах?

— Папа ездит с ней почти на каждое соревнование, потому что он ее официальный тренер. А я — с младшей дочерью. Вместе с Сашей мы оказываемся, если совпадает отпуск. Либо на каком-то очень крупном турнире, где требуется суперподдержка.

— Что вы чувствуете, когда наблюдаете за игрой дочери на соревнованиях?

— Особых эмоций нет. Нервничать нельзя ни в коем случае. Что тут главное? Режим, питание, сон. Чтобы одежда соответствовала, макияж. Вот это основные вопросы. Понятно, что против нее играют сильные гроссмейстеры, и играют хорошо.

— Вы как-то влияете на шахматную деятельность Саши?

— Есть тренер-папа, я не могу вмешиваться, у меня нет компетенций. С удовольствием бы помогала, если бы могла.

— Существует мнение, что современному гроссмейстеру необходимо иметь своего менеджера, чтобы создавать имидж. Как вы думаете, это важно?

— Конечно важно, но не все могут себе это позволить. У нас папа выступает и в роли менеджера. А я могу, если надо, билеты купить или отель забронировать. Нужен, конечно, большой штат. Но иногда можно обходиться только мамой и папой.

— У папы с дочкой хорошие отношения, как я понимаю, не бывает разногласий?

— У нас вообще семья без разногласий. Все рабочие моменты обсуждаются. И нет такого, что каждый тянет на себя. Всегда приходим к общему мнению.

— Младшая дочка у вас тоже занимается шахматами.

— Да, вот недавно завоевала бронзу на мировом первенстве в Батуми.

— Она начала заниматься шахматами, глядя на сестру?

— Она живет в семье, где везде одни шахматы. Трансляции ежедневные, обсуждения партий, шахматистов, новинок, дебютов каких-то. Не сказать, что она сильно увлечена шахматами. Просто набор информации сподвиг ее на это.

— У вас прямо шахматная семья.

— У нас Саша во главе, вся семья сейчас под нее подстраивается.

Не было мыслей сменить флаг

— Отдельные российские спортсмены меняют спортивное гражданство. У вас не было таких мыслей?

— Точно нет. Тут обсуждать нечего. Во-первых, это сложно. Во-вторых, это практически невозможно из-за финансов. И выпадать на два года из спорта тоже не хочется. Для игроков такого уровня это вообще не вариант — пропускать год-два. В других видах спорта иногда меняют. Но везде свои правила.

— А как у вас в семье относятся к другим видам спорта? Футбол, хоккей?

— Саша смотрит все, знает всех спортсменов в лицо. Очень любит фигурное катание, очень поддерживает Камилу Валиеву. Болела за Алину Загитову на Олимпиаде, держала за нее кулачки. А за Валиеву мы переживали всей семьей. Все случившееся с ней было несправедливо! До сих пор смотрим ее выступления, сейчас вот недавно были контрольные прокаты. Саша у нас самая большая поклонница.

Также мы всей семьей смотрим большой теннис, наблюдаем за Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым. Футбол и хоккей Александра тоже любит. Она вообще знает футбольные правила лучше, чем мужчины!

— Болеет за какую-то команду?

— Команды нет, но у нее есть любимые игроки. Об этом она вам сама расскажет.