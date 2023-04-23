В Дудинке открыли Nornickel Curling Cup 2023

В Дудинке состоялась торжественная церемония открытия традиционного турнира по керлингу, являющегося самым северным в мире.

— Мне очень приятно находиться на этой гостеприимной земле, всегда получаю здесь большое удовольствие, — сказал заместитель комитета по физической культуре и спорту Госдумы, олимпийский чемпион Антон Шипулин. — Посмотрите на церемонию открытия — могу сказать, что на многих крупных соревнованиях мирового уровня такого не увидишь. Организация в Дудинке всегда на высшем уровне Спасибо всем, и организаторам, и зрителям. А спортсменам хочу пожелать провести хороший турнир, радоваться победам, получать удовольствие и не расстраиваться, если что-то не получается.

Турниры по керлингу проводятся на арене «Арктика» в Дудинке с 2016 года, а с 2017-го стали международными. В нынешнем году соревнования пройдут в дисциплине дабл-микст с участием спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Сербии.

— Поддержка спорта на самых разных уровнях исторически была приоритетом для компании, можно сказать, она в нашем ДНК, — отметил вице-президент компании «Норильский никель» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков. — И этот турнир по керлингу лишь один пример, у нас есть и ряд других проектов. Например, мы помогаем Яну Непомнящему, который сейчас проводит матч за звание чемпиона мира по шахматам. Мы очень рады, что жители Дудинки могут не только видеть международные соревнования, но и сами заниматься спортом. Развитие массового спорта — одна из важных задач для «Норильского никеля».

По регламенту соревнований, 10 команд, разбитых на две группы, проведут круговой турнир. По его итогам по две лучших команды из каждой пятерки попадут в полуфинал. Победители и призеры определятся 26 апреля.