Как повысить FPS в Counter-Strike 2

Выкладывать все свое нажитое на новый ПК — самое последнее дело.

Важнейшим элементом в Counter-Strike 2 является правильная настройка графики. Удачно подобранные параметры позволяют наслаждаться хорошим качеством изображения без существенной потери кадров. В этом материале вы найдете оптимальные настройки графики и советы по увеличению FPS.

Лучшие настройки графики в CS2

Со временем каждый игрок находит оптимальные настройки для своего компьютера. Чтобы облегчить процесс поиска, мы протестировали около десятка различных вариаций и пришли к лучшей конфигурации.

Эти настройки держат баланс между производительностью и качеством картинки. Они подходят для большинства компьютеров со средним «железом».

Повышенный контраст игроков — ВКЛ.

— ВКЛ. Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.

— ВЫКЛ. Режим сглаживания — 4x MSAA

— 4x MSAA Общее качество теней — ВЫСОКОЕ

— ВЫСОКОЕ Детализация моделей и текстур — СРЕДНЯЯ

— СРЕДНЯЯ Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ

— БИЛИНЕЙНАЯ Детализация шейдеров — НИЗКАЯ

— НИЗКАЯ Детализация частиц — НИЗКАЯ

— НИЗКАЯ Глобальное затенение — ВЫКЛ.

— ВЫКЛ. Расширенный динамический диапазон — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

— ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)

— ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО) Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ. + УСКОРЕНИЕ

Фото Counter-Strike 2

Как повысить FPS в CS2

Если у вас слабый компьютер, то предыдущая конфигурация вам не подходит. Чтобы повысить FPS, необходимо выставить низкие настройки графики. Для этого найдите параметр «Текущий шаблон настроек графики» и укажите «Низкая».

Затем откройте консоль разработчика и пропишите следующие команды:

cl_allow_animated_avatars false — отключает анимированные аватарки игроков.

engine_low_latency_sleep_after_client_tick true — стабилизирует частоту кадров. Вместе с ней рекомендуем использовать fps_max 300.

Отключите оверлей Steam в игре. Для этого нажмите сочетание клавиш Shift+Tab, откройте настройки (значок шестеренки) и отключите соответствующую функцию.

Фото Counter-Strike 2

Пропишите -novid, -high, -nojoy в параметрах запуска CS2. Для этого зайдите в библиотеку Steam, нажмите правой кнопкой мыши по игре, выберите «Свойства». Во вкладке «Общее» пролистайте до конца страницы, там будет необходимое поле.

Оптимизируйте Windows. Во время запуска CS2 закрывайте все дополнительные программы, которые расходуют ресурсы компьютера. Откройте диспетчер задач (Ctrl + Alt + Delete) и уберите из «Автозагрузки» все ненужные приложения.

Обновите драйверы видеокарты. Актуальное программное обеспечение можно найти на сайте производителя. Сделайте дефрагментацию жесткого диска, где установлена игра. Это ускорит работу программ и операционной системы.

В параметрах компьютера откройте «Панель управления» — «Оборудование и звук» — «Электропитание». Нажмите «Показать дополнительные схемы» и поставьте галочку в поле «Высокая производительность».

Фото Counter-Strike 2

Как включить отображение FPS в CS2

Многие игроки привыкли держать на экране включенный счетчик FPS. В Counter-Strike 2 за это отвечают три команды:

cl_showfps 1 — отображает FPS и текущую карту;

cl_showfps 2 — отображает FPS, текущую карту и задержку между кадрами;

cl_showfps 3 — отображает данные о пинге и сервере.

Главным недостатком последних двух команд является размер информации. Она занимает половину экрана, что приносит дискомфорт. Рекомендуем забиндить команды на какую-нибудь кнопку и включать их по мере необходимости.

Некоторые пользователи также отмечают, что счетчик FPS ухудшает производительность CS2. Чтобы его выключить, введите команду cl_showfps 0.