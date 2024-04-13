Велогонщик плюнул в зрителей, и болельщики объявили на него «охоту». Дурацкая выходка может закончиться тюрьмой

Брошенная в спицы кепка едва не привела к трагедии на престижной велогонке.

Зрители дарят особую энергию велогонкам и разбавляют картинку монотонных многодневок. Обычно к ним относятся с особым трепетом, ведь далеко не каждый решится стоять на улице несколько часов, чтобы потом пару минут увидеть любимцев. Однако порой зрители становятся объектом страха и даже ненависти. Так, едва ли питает теплые чувства к болельщикам голландец Матье ван дер Пул. Чемпион мира шел к победе в шоссейной многодневке Париж — Рубе, но едва не разбился из-за брошенной под колеса кепки. Недавно в него также бросили пиво, так что на этот раз оставить без внимания эпизод спортсмен не мог и призвал полицию разобраться в инциденте. Но была ли реальная опасность здоровью велогонщика?

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Голландец разозлил болельщиков

Полиция Франции ищет болельщика-хулигана, бросившего кепку в велосипедиста Матье ван дер Пула во время однодневки Париж — Рубе. Правоохранительные органы Пятой республики объявили, что намерены «принять меры» после того, как один из зрителей чудом не попал посторонним предметом в спицы заднего колеса идущего на первом месте спортсмена. К счастью, ни здоровью, ни результату голландца выходка не помешала. Ван дер Пул побил свой рекорд на этой трассе и защитил титул 2023 года.

Однако выбросить из головы опасный инцидент он никак не может. Дело в том, что всего пару недель назад в ван дер Пула уже кидали банку пива во время «Тура Фландрии», после чего профсоюз французских гонщиков написал заявление в правоохранительные органы. «Мы просим всех, кто может помочь опознать этого человека, сделать это», — говорится в обращении профсоюза.

Организация напоминает, что речь идет о безопасности гонщиков, поскольку действие, которое кто-то считает шуткой, может обернуться очень печальными последствиями. «Если вы не можете себя вести прилично во время гонок, тогда просто оставайтесь дома, — отметил Йост Дюамель, начальник полиции фламандского региона Арденны в беседе с бельгийским изданием Het Nieuwsblad. — Если предмет попал бы в спицы, спортсмен упал бы на огромной скорости. Без травм было бы не обойтись, поэтому мы не можем просто терпеть такие вещи».

Интересно, что атаки на ван дер Пула носят системный характер. Так, в ветках обсуждения «Тура Фландрии» в соцсетях встречались даже специфические «инструкции», как удачнее бросить пиво в велогонщика. Почему именно он стал объектом для таких атак, до конца не ясно, но, видимо, бороться с шутниками будут решительно.

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Ассоциация велоспорта рассматривает ограничения для зрителей

Возможная причина особого отношения к ван дер Пулу — случай во время Кубка мира в декабре. В голландском Хюлсте Матье плюнул в зрителей. Как объяснил он затем свой поступок — это была эмоциональная реакция на многочисленные оскорбления со стороны болельщиков. Якобы его освистывали во время гонки и говорили неприятные вещи о его семье. Видимо, конфликт закрутился до того, что бельгийские фанаты принялись обливать его пивом, а затем и попытались остановить его во время гонки. На этот раз от комментариев по поводу инцидента с кепкой ван дер Пул отказался. А вот болельщику, бросившему в спортсмена предмет, вменяют попытку нанесения существенного вреда здоровью. «Сначала вы кидаете пиво, теперь шапки. Чем это закончится? Нам необходимо установить ограничения на такое поведение зрителей», — считает Дюамель.

Бельгийское расследование уже дает первые плоды — на снимках людей, бросавших пивные банки, опознан как минимум один человек. Его пока не задержали и даже не пригласили на допрос, однако следственные действия в его отношении пройдут в ближайшее время. Высоки шансы найти и французского хулигана — на повторах эпизода четко виден силуэт мужчины, бросавшего кепку в направлении колеса. На общедоступном видео определить, кто это был конкретно, невозможно. Однако у полиции будут и другие ракурсы. Кроме того, правоохранительные органы научились подключать нейросети для того, чтобы «дорисовать» черты лица и исходя из этого хотя бы примерно понимать, кого им искать.

Президент ассоциации велогонщиков Адам Хансен заявил, что организация примет все необходимые меры по этому вопросу. Если это будет необходимо — ограничит доступ зрителей на определенных участках трассы. Что, конечно же, серьезно повлияет на популярность велоспорта и атмосферу во время многодневок. С другой стороны, эпизодов, когда болельщики своими действиями и правда привели к травмам спортсменов, достаточно, так что какие-то меры предосторожности явно необходимы.