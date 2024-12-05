ВАДА допускает, что в 2025 году не получит взнос от России

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли рассказал, что при планировании бюджета на 2025 год предполагает, что не получит обязательный взнос от России.

«Исполнительный комитет рекомендовал вам принять стратегический план, который будет предложен вам чуть позже в соответствии с повесткой дня, а также принять бюджет на 2025 год с двумя сценариями, один из которых включает взнос России, а другой — не включает взнос», — приводит слова Ниггли ТАСС.

Также Ниггли заявил, что ВАДА продолжает диалог с Россией по поводу получения взноса. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия выплатит долг в июне 2025 года.

5 декабря глава ВАДА Витольд Банька заявил, что будет баллотироваться на третий срок. Он воглавляет огранизацию с 2020 года.

На данный момент ВАДА пока не получило от России обязательный взнос за 2024 год в размере 1 335 860 долларов.

В 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства лишило РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий кодексу ВАДА. В сентябре 2023 года агентство оставило свое решение в силе.