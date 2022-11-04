Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии

Бурные гуляния в рамках знаменитого Кубка Мельбурна в Австралии — одного из самых престижных турниров конного спорта.

В эти дни в Австралии проходит Кубок Мельбурна (или Melbourne Cup Carnival) — самое яркое событие в мире конного спорта. Турнир проводится с 1861 года, и победа в нем считается одной из самых престижных для жокеев. Призовой фонд составляет 5 миллионов австралийских долларов плюс денежные трофеи. Знаменитые на весь мир скачки проходят на ипподроме Flemington Park в штате Виктория.

Весенний карнавал — один из самых ожидаемых спортивных событий года в Австралии.

Шикарные наряды, вечерние платья — непременное условие посещения скачек в Мельбурне. Фото Global Look Press

Первый день фестиваля считается государственным праздником в стране и является общенациональным.

Посетители ипподрома после открытия спешат занять лучшие места. Фото Getty Images

Помимо самих скачек, в рамках Кубка проходят модные дефиле, дегустации и бурные гуляния.

Скачки на ипподроме в Мельбурне. Фото Getty Images

Причем народные празднования порой напоминают еще один крупный и всемирно известный фестиваль — немецкий Октоберфест.

В Мельбурне вино предпочитают пиву. Фото Getty Images

Публика между скачками начинает вести себя слишком вызывающе, временами даже неприлично.

Правила этикета и хороших манер постепенно забываются. Фото Getty Images

Девушкам трудно держаться вертикально на высоких каблуках. Фото Getty Images

Особенно дико это выглядит потому, что люди приходят на карнавал в солидных вечерних нарядах, участвуют в дефиле.

«Подвижные игры» на ипподроме во время Кубка. Фото Getty Images

«Веселые эстафеты». Фото Getty Images

После возлияний многие посетители Flemington Park не могут стоять на ногах. Фото Getty Images

А потом напиваются настолько, что не могут устоять на ногах и просто валяются в этих самых костюмах.

Перебравший с алкоголем любитель скачек. Фото Getty Images

Газон превращается в поле для пикника. Фото Getty Images

Недавно в преддверии Кубка Мельбурна в Брисбене после скачек дамы в вечерних платьях устроили драку, которую можно сопоставить с фанатскими разборками между двумя враждующими футбольными клубами. Причины происшествия не уточнялись, но похоже, что девушки просто перебрали с алкоголем.

Сотрудники безопасности успокаивают слишком бурных любителей конного спорта. Фото Getty Images

Всегда считалось, что скачки — это спорт для элиты. Но это только кажется — судя по поведению некоторых участников австралийского Весеннего фестиваля.