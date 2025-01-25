Великая — о переизбрании Мамедова: «При нем у нас было много ярких побед, завоеванных для нашей страны»

Двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Великая в разговоре с «СЭ» отреагировала на переизбрание Ильгара Мамедова на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

«Конечно, это положительная и радостная новость. Ильгар Яшарович уже давно возглавляет федерацию и также является тренером сборной, и при нем у нас было много ярких побед, завоеванных для нашей страны. Стоит сказать, что Ильгар Яшарович возглавил федерацию в тяжелый период, но при этом он успешно справляется с развитием фехтования в нашей стране и подготовкой спортсменов, в том числе и молодежи, для дальнейшего участия в международных стартах», — сказала Великая «СЭ».

Отчетно-выборная конференция состоялась в субботу, 25 января, в Москве. 59-летний Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.

Денис Сафронов