Свищев считает недопуск олимпийских чемпионок к соревнованиям ударом по развитию фехтования

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск российских фехтовальщиц к международным соревнованиям.

«Спортсмены такого уровня являются локомотивом развития фехтования. Подобные действия международной федерации наносят сильнейший удар по развитию вида спорта. И в данном случае не важно, за какой клуб выступают спортсмены, важно, что решение является дискриминацией», — приводит ТАСС слова Свищева.

11 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.