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Фехтование

Сегодня, 10:39

Журова отреагировала на решение Усманова приостановить деятельность на посту президента FIE

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» отреагировала на новость, что вновь избранный президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на данном посту.

«Он думаем о мировом фехтовании, чтобы оно не пострадало. Наверное, Усманов будет продвигать свои идеи через конгрессы международной федерации фехтования. Мы не знаем всех фактов, но верим, что мировое фехтования будет развиваться под руководством Усманова», — сказала Журова «СЭ».

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга, было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Фехтование
Алишер Усманов
Светлана Журова
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