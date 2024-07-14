Многие забыли про Хамеса, а он снова невероятно хорош. Тащит Колумбию к победе на Кубке Америки

Гениальный полузащитник — в лучшей форме.

В англоязычной футбольной среде очень часто вспоминают футболистов, про которых говорят Streets Won't Forget — «улицы не забудут». Это игроки, которые успели ярко сверкнуть, но так и не стали топ-футболистами: не добрались до топ-клубов и не ушли на пенсию с пачкой трофеев.

К таким относится, например, Мичу — кумир Холанна, который забил 18 мячей в АПЛ за скромный «Суонси», но переломал оба колена и рано завязал с футболом. «Улицы не забудут» и Хатема Бен Арфа, который играл куда дольше, но проявлял гениальность только редкими вспышками. Экзотический пример — костариканец Жоэль Кэмпбелл, которому пророчили большое будущее после выдающегося ЧМ-2014. Но тоже не сложилось.

В категорию Streets Won't Forget нередко относят и Хамеса Родригеса. Почему — загадка, ведь он в свое время был одним из лучших в мире и успел поиграть за «Реал» и «Баварию». Возможно, потому, что он нередко выступал вспышками — за ярким сезоном следовал блеклый, за возрождением — очередное падение. И только в сборной Колумбии Хамес (почти) стабильно оставался лидером.

Хамес — мировая звезда

В начале 2010-х имя Хамеса было знакомо, наверное, каждому. Он поступательно двигался на самую вершину футбола — ярко проявил себя в Аргентине, затем провел три отличных года в «Порту», а после стал самым дорогим игроком «Монако». В 2014-м он заявил о себе на весь мир, проведя выдающийся чемпионат мира. Колумбия тогда дошла только до четвертьфинала, но Хамес стал лучшим бомбардиром турнира с шестью (!) голами. Вишенка на торте — мяч в ворота сборной Уругвая в 1/8, который был удостоен премии Пушкаша.

За такими успехами последовал логичный трансфер в «Реал». Хамес просто великолепно проявил себя под руководством Карло Анчелотти и был признан лучшим полузащитником ла лиги, но тренер вскоре покинул клуб, а колумбийца замучили травмы.

Затем был вояж в «Баварию», где Хамес воссоединился с Анчелотти, но тоже всего на год. Он отлично играл у Карло, но тот снова ушел, а Родригес опять загрустил. Намек на большой камбэк случился — удивительно — в «Эвертоне», в котором Хамес снова встретился с Анчелотти. Но вот беда — итальянец опять поменял клуб, а Родригес в очередной раз оказался не востребован.

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Когда Хамес пропал?

Загадочное исчезновение Хамеса произошло в 2021-м — тогда Бенитес продал колумбийца в «Аль-Райян». Неудивительно, ведь за катарским чемпионатом, даже несмотря на присутствие парочки звезд прошлых лет, почти никто не следит.

Переход стал большой ошибкой — возможно, там платили хорошие деньги, но Хамесу было всего 30 лет, а в команде числилась всего парочка легионеров, и те не говорили по-испански. Колумбиец потом жаловался, что жизнь в Катаре оказалась далеко не сладкой. Например, его шокировало то, что ему запретили мыться в душе... голым.

Хамес все равно показал высокий класс — за каких-то 13 матчей оформил 4+7 по «гол плюс пас». Не поиграв и года, полузащитник вернулся в Европу и подписался с греческим «Олимпиакосом», но и там не закрепился и в апреле 2023-го разорвал контракт с клубом.

С прошлого лета Хамес Родригес выступает за бразильский «Сан-Паулу». Ну как выступает — в прошлом году его жутко критиковали за качество игры. Вообще-то он пришел в статусе звезды, но чемпионат Бразилии разрывать не торопился.

В клубе ему были не особо рады — в феврале поползли слухи о том, что с ним вот-вот разорвут контракт, а сам он отправится в МЛС. Тем не менее Хамес все еще игрок «Сан-Паулу».

Удивительно, что колумбиец вообще добрался до Кубка Америки — его ведь могли и не вызвать в состав. В бразильском чемпионате в этом году он почти не играл — последние пять (!) минут на поле он получил в конце апреля. Казалось, что в этот раз его карьера точно близится к концу.

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Лучший игрок Копы

Колумбия сейчас — одна из лучших сборных в мире. Да, вы не ослышались. Колумбийцы набрали невероятную форму — у них серия из 28 игр без поражений. Последнее случилось еще в 2022-м, когда команда проиграла Аргентине в квалификации чемпионата мира.

Сейчас Колумбия делает заявку на победу в Кубке Америки — вторую в истории. Сборная вышла из группы с Бразилией с первого места и попала на легкого соперника в 1/4 — разнесла Панаму со счетом 5:0. В полуфинале встретилась со сборной Уругвая — и тут снова выиграла. Колумбия уже в финале — и сборной Аргентины, против которой сыграют Хамес и компания, будет непросто.

Главное оружие сборной Колумбии — стандарты. Как вы догадались, исполняет их лично Хамес. Подачи Родригеса с угловых уже принесли Колумбии 0,9 ожидаемых голов. А со штрафных ударов Хамес насоздавал сразу четыре голевые возможности — ни один футболист на Копе не может похвастаться такой статистикой.

При этом Хамес, разумеется, хорош не только в ситуациях, когда ему никто не мешает. Например, на турнире он больше всех пасует на половине поля соперника (87) и в финальной трети (41).

Хамес уже сделал шесть голевых передач — этим он побил рекорд Лионеля Месси, который в 2021-м оформил пять ассистов. К слову, в 2021-м колумбийцы дошли до полуфинала турнира — там они проиграли аргентинцам и взяли только бронзовые медали в матче за третье место. Но в том составе не было Хамеса — тренер посчитал, что он не в форме.

Сейчас Хамес снова в сборной, он снова капитан, и теперь Колумбия в финале. Очевидно, Родригес делает разницу — так почему бы ему не сделать ее снова, но уже в решающем матче?

Фото Global Look Press

Фактор тренера

«Он просто играет, — такую фразу сказал тренер колумбийцев Нестор Лоренцо о шикарных выступлениях Хамеса. — С тех пор, как я стал тренером, я постоянно следил за ним. Где бы он ни играл, он выдавал интересные матчи, но нам очень нужно было, чтобы он выходил на поле».

С этим условием у Хамеса было туго — после «Эвертона» он чуток сверкнул в «Аль-Райяне», но совсем потускнел в «Олимпиакосе» и тем более в «Сан-Паулу». Однако тренер в него поверил — кажется, именно это нужно колумбийцу, для того чтобы показывать свои лучшие качества.

Заметьте — лучшие сезоны и яркие вспышки Хамеса происходили под руководством тренера, с которым ему было комфортно работать. Это Карло Анчелотти. Первый сезон в «Реале» — успех, 13+13 по «гол плюс пас», главная звезда команды. Дальше — скамейка, травмы, отсутствие перспектив.

Воссоединение с Анчелотти в «Баварии» — и очередной успешный отрезок. Но опять на один сезон, а потом опять скамейка, травмы и отсутствие перспектив. Неожиданный трансфер в «Эвертон» на минуту возродил его карьеру — там он вновь играл под руководством любимого тренера. После перехода в английский клуб Хамес честно сказал, что согласился на предложение только из-за итальянца. Но Анчелотти опять покинул его, и Родригес снова оказался за бортом.

Тем круче, что сейчас, летом 2024-го, Хамес снова нашел свою игру и вновь показывает высший класс. А всего-то нужно было, чтобы в него поверил тренер и позволил ему показывать то, что он умеет.

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Что дальше?

Хамес внезапно завоевал сердца болельщиков по всему миру — и теперь даже неважно, выиграет он Кубок Америки или нет. Мы продолжаем восхищаться колумбийцем — и от этого даже грустно, что он уже не тот 23-летний вундеркинд, который вот-вот станет претендентом на «Золотой мяч».

Соглашение Хамеса с «Сан-Паулу» действует до лета 2025-го. Перед Кубком Америки было очевидно, что его дни в клубе сочтены, но теперь бразильской команде придется серьезно подумать.

Было бы здорово снова увидеть Хамеса в Европе — желательно не в какой-нибудь Греции, а в одном из топ-5 чемпионатов. Он уже показал, что при должном доверии все еще может быть одним из лучших. Улицы не забудут его концерт этим летом.

Статистические данные — Opta.