Российский блогер объяснила резкие слова о «колхозности» лица Холанна: «Если я так думаю о нем, то и о своем лице тоже»

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» объяснила резкие слова о лице нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

— Вы в шутку называли его лицо «колхозным».

— По поводу «колхозного лица» — как я уже сказала, это были первые минуты-часы принятия ситуации, когда меня сравнивают с мужчиной. В голове не укладывалось: я четыре года работаю моделью, считаю себя симпатичной, хрупкой девушкой. И вдруг — с футболистом, от которого я супердалека. Поэтому так резко выразилась. На самом деле я так не считаю, и правильно написали те, кто сказал: если я так думаю о нем, то и о своем лице тоже, раз мы похожи (улыбается).

