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Консейсау: «Милан» еще ничего не выиграл»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сержиу Консейсау.
Фото Reuters
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Интером» (3:0) в полуфинале Кубка Италии.

«Нам было тяжело в первые несколько минут, но в конце тайма удалось забить. Мы улучшили некоторые моменты в перерыве, а затем показали действительно высший уровень игры. У команды есть сильные качества, а также скромность и желание побеждать в каждой игре.

Я фанат этого вида спорта и переживаю больше других. Я приношу футбол домой, так что моя жена тоже будет рада такому результату. Мы твердо стоим на ногах и еще ничего не выиграли. Нам нужно сыграть в финале и изменить ситуацию в серии А, чтобы улучшить свой имидж», — цитирует Football Italia Консейсау.

«Милан» сыграет в финале с победителем пары «Эмполи» — «Болонья» (первый матч — 0:3).

Нападающий &laquo;Милана&raquo; Лука Йович забивает первый гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo;.Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла
Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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