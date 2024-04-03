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Сегодня, 10:57

Бонгонда рассказал о сложностях игры на Кубке Африки

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вингер «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с «СЭ» высказался об уровне футбола на Кубке Африки.

«Не знаю, возможно ли сравнить уровень того турнира с российским футболом. Могу сказать, что в Африке очень тяжело играть. Это другой стиль футбола. Там было много хороших игроков. Для меня этот турнир стал хорошим опытом», — сказал Бонгонда «СЭ».

Бонгонда не сумел доиграть матч за сборную ДР Конго против ЮАР за третье место на Кубке Африки (0:0, 5:6 — пенальти). 28-летний конголезец получил травму в первом тайме и покинул поле на 33-й минуте.

Бонгонда провел 7 матчей на Кубке Африки, ни разу не отличившись результативыми действиями.

Сборная ДР Конго по футболу
Тео Бонгонда
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