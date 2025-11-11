11 ноября, 00:30
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» заявил, что хотел бы несколько дней выходных.
— Вы говорили на пресс-конференции, что хотите к жене и дочке.
— Это Станкович сказал, что хочет к жене и дочке. Но я тоже хочу.
— Что бы вы делали в международную паузу, если бы не сборная? Например, в идеальной картине мира.
— Не в идеальной картине, а у любого тренера, который не совмещает. У меня было бы четыре дня отпуска.
— Вам нужны эти выходные сейчас?
— Мне они всегда нужны, не только сейчас.
12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
Юрий Влк.
...отпустите его в Гималаи))))
11.11.2025
_Mike N_
А что, из Эстонии уже не ходят автобусы в Россию, что жена Карпина не может приехать в Питер ? Или дочка не может прилететь из Испании (через Турцию например) ?
11.11.2025