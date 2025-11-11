Карпин — об усталости: «Тоже хочу к жене и дочке. У меня было бы четыре дня отпуска»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» заявил, что хотел бы несколько дней выходных.

— Вы говорили на пресс-конференции, что хотите к жене и дочке.

— Это Станкович сказал, что хочет к жене и дочке. Но я тоже хочу.

— Что бы вы делали в международную паузу, если бы не сборная? Например, в идеальной картине мира.

— Не в идеальной картине, а у любого тренера, который не совмещает. У меня было бы четыре дня отпуска.

— Вам нужны эти выходные сейчас?

— Мне они всегда нужны, не только сейчас.

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.