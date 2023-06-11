Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 13:18

«КПРФ» стал двукратным чемпионом России по мини-футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«КПРФ» обыграл «Норильский никель» в третьем матче финальной серии Чемпионата России по мини-футболу — 3:1.

Победу «КПРФ» принесли голы Даниэля Батальи, Арсера Багирова и Дениса Буркова. Единственный мяч «Норильского никеля» забил Габриэль Соуза.

«КПРФ» одержал победу в серии (3-0) и стал чемпионом России. Ранее московская команда уже становилась чемпионом страны в сезоне-2019/20.

Минифутбол

PARI Чемпионат России

Финал

«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) — 1:3 (0:1)

11 июня. Норильск. «ДС Арктика».

мини-футбол
МФК КПРФ
МФК Норильский никель
0
Читайте также
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
40 дней комы, тройная трансплантация и паралич. Как звезда НХЛ спаслась от неминуемой смерти
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Синара» стала бронзовым призером чемпионата России по мини-футболу