«КПРФ» стал двукратным чемпионом России по мини-футболу

Сегодня, 13:18
«КПРФ» обыграл «Норильский никель» в третьем матче финальной серии Чемпионата России по мини-футболу — 3:1.
Победу «КПРФ» принесли голы Даниэля Батальи, Арсера Багирова и Дениса Буркова. Единственный мяч «Норильского никеля» забил Габриэль Соуза.
«КПРФ» одержал победу в серии (3-0) и стал чемпионом России. Ранее московская команда уже становилась чемпионом страны в сезоне-2019/20.
Минифутбол
PARI Чемпионат России
Финал
«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) — 1:3 (0:1)
11 июня. Норильск. «ДС Арктика».