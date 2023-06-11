«КПРФ» стал двукратным чемпионом России по мини-футболу

«КПРФ» обыграл «Норильский никель» в третьем матче финальной серии Чемпионата России по мини-футболу — 3:1.

Победу «КПРФ» принесли голы Даниэля Батальи, Арсера Багирова и Дениса Буркова. Единственный мяч «Норильского никеля» забил Габриэль Соуза.

«КПРФ» одержал победу в серии (3-0) и стал чемпионом России. Ранее московская команда уже становилась чемпионом страны в сезоне-2019/20.

Минифутбол

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Финал

«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) — 1:3 (0:1)

11 июня. Норильск. «ДС Арктика».