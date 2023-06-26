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26 июня, 23:28

Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе

Руслан Минаев
Анна Вяхирева (№13).
Фото AFP
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Гандболистка норвежского «Вайперс» Анна Вяхирева не попала в сборную сезона от Европейской гандбольной федерации. Подведение итогов сезона состоялось в Вене (Австрия).

Сборная сезона-2022/23 выглядит следующим:

Вратарь и MVP — Катрин Лунде (Норвегия, «Вайперс»);

Левая крайняя — Эмма Фриис (Дания, «Икаст»);

Правая крайняя — Ангела Малестейн (Нидерланды, «Ференцварош»);

Линейная — Вильде Ингстад (Норвегия, «Эсбьерг»);

Левая полусредняя — Кристина Нягу (Румыния, «Бухарест»);

Правая полусредняя — Ана Грос (Словения, «Дьер») / Нура Мерк (Норвегия, «Эсбьерг»)

Разыгрывающая — Хенню Рейстад (Норвегия, «Эсбьерг»);

Защитница — Катрин Хайндаль (Дания, «Эсбьерг»);

Новичок — Полетта Фоппа (Франция, «Брест»).

Анна Вяхирева. Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала

«Вайперс» обыграл венгерский «Ференцварош», одержав третью подряд победу в Лиге чемпионов.

Вяхирева была признана самым ценным игроком сезона в Лиге чемпионов. Также с клубом она стала чемпионкой Норвегии и обладательницей кубка страны в сезоне-2022/23. Россиянку также признали самым ценным игроком чемпионата Норвегии.

Вяхирева перешла в норвежский клуб в августе 2022 года из команды «Ростов-Дон».

28-летняя гандболистка выступала за звенигородскую «Звезду», «Астраханочку» и «Ростов-Дон», в составе которого по пять раз выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В составе сборной России правая полусредняя выигрывала Олимпийские игры в 2016 году, а также становилась серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.

Гандбол
Анна Вяхирева
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