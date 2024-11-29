Вяхирева: «Для меня важно иметь возможность как-то отвлекаться от гандбола»

Российская гандболистка Анна Вяхирева отметила, что для нее важно сейчас иметь возможность отвлечься от спорта.

«Брайант вставал в четыре или в пять часов утра, чтобы успеть провести тренировку до того, как соберется команда? В детстве, когда папа меня гонял, все так и было. Я вставала очень рано, тренировалась, потом шла в школу. После уроков мчалась на занятия в секции, а вечером снова что-то делала самостоятельно. Но так давно уже не тренируюсь.

Я просто такой человек: если что-то делаю, всю душу в это вкладываю. Если буду продолжать слишком сильно выкладываться энергетически, быстро перегорю и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому сейчас для меня важно иметь возможность как-то отвлекаться от гандбола, иногда давать себе поблажку, вплоть до того, чтобы взять выходной и вообще не думать о тренировках», — цитирует RT Вяхиреву.

С лета этого года 29-летняя спортсменка выступает за французский «Брест». Ранее Вяхирева играла за норвежский «Вайперс», «Ростов-Дон». «Астраханочку» и «Звезду».