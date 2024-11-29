Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 00:13

Вяхирева: «Для меня важно иметь возможность как-то отвлекаться от гандбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская гандболистка Анна Вяхирева отметила, что для нее важно сейчас иметь возможность отвлечься от спорта.

«Брайант вставал в четыре или в пять часов утра, чтобы успеть провести тренировку до того, как соберется команда? В детстве, когда папа меня гонял, все так и было. Я вставала очень рано, тренировалась, потом шла в школу. После уроков мчалась на занятия в секции, а вечером снова что-то делала самостоятельно. Но так давно уже не тренируюсь.

Я просто такой человек: если что-то делаю, всю душу в это вкладываю. Если буду продолжать слишком сильно выкладываться энергетически, быстро перегорю и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому сейчас для меня важно иметь возможность как-то отвлекаться от гандбола, иногда давать себе поблажку, вплоть до того, чтобы взять выходной и вообще не думать о тренировках», — цитирует RT Вяхиреву.

С лета этого года 29-летняя спортсменка выступает за французский «Брест». Ранее Вяхирева играла за норвежский «Вайперс», «Ростов-Дон». «Астраханочку» и «Звезду».

Источник: RT
Гандбол
Анна Вяхирева
Читайте также
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Сегодня
Вчера
Неделя