Гандбольные матчи в Москве в предстоящие выходные отменены

Федерация гандбола России (ФГР) объявила, что матчи в Москве в предстоящие выходные отменены.

«Отменены матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги, которые должны были пройти 23 и 24 марта: «МССУОР №2 — Академия» (Москва) — «Чеховские медведи-2» (Чехов, Московская область) и «ЦСКА 2 — МССУОР №2» (Москва) — «Воронеж» (Воронеж). Также 24 марта не состоится игра OLIMPBET Суперлиги «Луч» (Москва) — «Университет» (Ижевск)», — говорится в заявлении федерации.

Сообщается, что в связи с решениями руководителей ряда регионов России в ближайшие дни также возможны отмены спортивно-массовых мероприятий, в том числе будут перенесены и гандбольные матчи в различных дивизионах.