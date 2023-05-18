Максимов: «Взрослые игроки объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо»

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал, как служба в армии помогла ему в тренерской деятельности.

«Я в армии служил по-честному, хотя моя мама была врачом и комиссия вполне могла признать меня непригодным. Но я на такое не пошел и отслужил три года. Так вот, я вначале служил в Майкопе, а потом меня перевели в Краснодар в училище связи, но все давно знают, что оно шифровальное. Я стал старшиной роты. В моей роте — а это не курсантские роты, которые располагались рядом, — никогда не было случаев пьянства и т. п. Но однажды украли часы. Я построил роту в 12 часов ночи и сказал: если на туалетном столике не окажется часов утром, я проверю всех — часы вы можете только проглотить. Часы утром были на месте, больше подобного не случалось. Во время службы в армии я и в гражданской команде в гандбол играл. Мы, взрослые игроки, объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо. И сейчас добиваюсь того же в «Чеховских медведях», — приводит «Чемпионат» слова Максимова.

Максимов является олимпийским чемпионом 1976 года, серебряным призером чемпионата мира-1978, чемпионом мира среди студентов (1968, 1971), победителем Кубка европейских чемпионов (1973). С 2002 года он возглавляет «Чеховских медведей».