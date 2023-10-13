ЦСКА обыграл «Зенит» в SEHA League

В матче группы А «Дивизиона Восток» ЦСКА на своей площадке были сильнее «Зенита» со счетом 28:23. Итоги встречи прокомментировал капитан москвичей Даниил Шишкарев.

«Доволен командной химией, которая случилась во втором тайме, особенно в обороне. В атаке некоторые вещи не получались, но мы это компенсировали самоотверженной игрой у своих ворот. Матч, безусловно, был очень принципиальным. В начале немного раскачивались, что мы, что «Зенит», но второй тайм был «на ножах». Где-то у нас получилось отбить несколько хороших атак, помог наш вратарь Вадим Богданов. Это придало нужный импульс. В целом, команда гораздо лучше провела второй тайм, чем первый. Для меня как для капитана, для нашего тренера, это настоящая отдушина, когда ты видишь, что все заряжены и готовы биться», — сказал Шишкарев.

Для ЦСКА эта победа стала третьей в трех встречах SEHA League. Армейцы возглавляют таблицу группы А «Дивизиона Восток». Следующий матч в рамках турнира москвичи проведут 9 ноября, когда на выезде команда встретятся с белорусским клубом «Мешков-Брест».

Ближайшая игра ЦСКА — в Суперлиге. Она состоится 17 октября в Москве. Соперник — краснодарский СКИФ.

(Автор: Александр Акимов)