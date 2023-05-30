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Сегодня, 17:35

Гандболист ЦСКА Воробьев подвел итоги чемпионского сезона

Валентин Воробьев.
Фото ГК ЦСКА
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Игрок ЦСКА Валентин Воробьев прокомментировал победу во втором матче серии финала чемпионата России против «Пермских медведей» (39:30) и подвел итоги сезона.

Первая встреча завершилась победой армейцев (35:28). ЦСКА выиграл серию со счетом 2-0 и стал чемпионом России.

— Заключительная игра этого сезона была непростой и в физическом, и в эмоциональном планах. Первый тайм проходил в упорной борьбе. Можно сказать, что обе команды делали больший акцент на действиях в нападении, нежели в защите. Так как с обеих сторон было реализовано большое количество мячей. Но в концовке первых тридцати минут нам все же удалось немного оторваться от «Пермских медведей» благодаря хорошей игре в нападении. В начале второго тайма нам отлично помог наш вратарь Дмитрий Кузнецов, мы смогли реализовать много голевых моментов. И тем самым нарастили преимущество, которое до конца встречи только увеличивали. В момент, когда начали вести в десять мячей, волнение от важной схватки сменилось радостью и бурными эмоциями от скорой победы. Мы все к этому долго шли, и каждый из команды на протяжении всего сезона сделал большой вклад в итоговый результат, — рассказал Воробьев. — Хочу сказать большое спасибо менеджменту клуба за огромную работу и нашим болельщикам, которые своими пожеланиями и присутствием на матче поддерживали нас и разделили с нами этот кубок. Я горжусь всей нашей командой, мы стали чемпионами! Сегодня эмоции, конечно, уже немного утихли, но есть большое чувство удовлетворения. Считаю, что мы завершили этот сезон достойно. В нем не все шло гладко, мы довольно долго искали свою игру. Но, несмотря на сложности в других турнирах, главное золото мы взяли!

Василиса Воробкова

Гандбол
ГК ЦСКА
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