Шишкарев: «Победа в чемпионате с ЦСКА, а не с «Чеховскими Медведями» — большое достижение»

Капитан гандбольного ЦСКА Даниил Шишкарев прокомментировал победу команды в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Всегда ставишь перед собой только самые высокие цели. Тем более, сейчас нет ни Евролиги, ни Лиги чемпионов. ЦСКА — это целеустремленная команда, которая стремится побеждать во всех турнирах, в которых участвует. Победа в чемпионате России с ЦСКА, а не с «Чеховскими Медведями» (он шесть раз с командой выигрывал турнир) — это большое достижение», — приводит слова Шишкарева Metaratings.ru.

В минувшем сезоне ЦСКА впервые в истории клуба стал чемпионом России. Армейцы прервали гегемонию «Чеховских медведей», которые выигрывали чемпионат страны 21 раз подряд.