Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 19:33

Шишкарев: «Дмитриева и Вяхирева гораздо круче, симпатичнее, интереснее Месси и Роналду»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал сравнение Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

— В прессе пишут, что Анна и Дарья — это Месси и Роналду в одной команде. Согласны?

— Нет, конечно. Они гораздо круче, симпатичнее, интереснее, чем Месси и Роналду. Видел, что они только в рекламе в шахматы играют, а эти девчонки дружат между собой. Здорово, что у них нет конкуренции на поле. Они играют за одну сборную. Мечтал бы их видеть в одном клубе, что и предложил. Сказал, чтобы приезжали, когда надоест Европа, — сказал Шишкарев.

Ранее выступающая за французский «Брест» Вяхирева и представляющая венгерский «Ференцварош» Дмитриева были вызваны в сборную России на тренировочный сбор в Новогорске и товарищеские матчи в Минске.

Гандбол
Анна Вяхирева
Дарья Дмитриева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Сегодня
Вчера
Неделя