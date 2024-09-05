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Сегодня, 13:31

Трефилову сделали операцию на почках, его состояние улучшилось

Владислав Маслов
Корреспондент
Евгений Трефилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженному тренеру России Евгению Трефилову в среду сделали операцию на почках. Об этом сообщил председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

4 сентября Трефилов был вынужден обратиться за медицинской помощью в свой день рождения, экс-тренеру исполнилось 69 лет.

«Вчера Евгений Трефилов в одной из краснодарских больниц перенес операцию на почках. Она прошла успешно, сейчас его состояние заметно улучшилось. Что касается выписки, то все будет зависеть от анализов. Надеюсь, что в ближайшее время Евгений Васильевич уже будет лечиться в домашних условиях.

Мы все переживали и переживаем за нашего великого тренера и очень рады, что квалифицированные медики вовремя оказали ему необходимую помощь», — цитируют Шишкарева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что ФГР планирует провести в 2025 году гала-матч в честь 70-летнего юбилея Трефилова.

Трефилов — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион России в качестве тренера, а ныне — заместитель председателя Высшего совета ФГР.

Источник: РИА Новости Спорт
Евгений Трефилов
Сергей Шишкарев
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