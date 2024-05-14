ЦСКА в шаге от второго золота. Чемпионы обыграли «Чеховских медведей»

Финальная серия в мужском чемпионате России началась с победы ЦСКА.

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

Финал. Первый матч

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 26:25 (13:14)

Ц: Шишкарев (7), Гирик (5)

Ч: Ермаков (5)

По тому, как складывался нынешний сезон, было бы очень странно не увидеть финала между ЦСКА и «Чеховскими медведями». Действующий чемпион против многолетнего гегемона, сложившего полномочия весной прошлого года и мечтающего о реванше.

ЦСКА, взяв исторический титул в предыдущем сезоне, и нынешний пролетел на одном дыхании. Армейцы взяли Кубок и Суперкубок, досрочно выиграли регулярный чемпионат, победили во всех четырех матчах плей-офф до финала. У подмосковного клуба этот же путь получился чуть сложнее. Уверенное второе место — но пара досадных поражений от более скромных соперников. Выход в финал — но с поражением от «Зенита» в ответном матче.

Пять к одному

Не лишним будет вспомнить и о том, что в очных встречах в последнее время наметился явный перекос в сторону ЦСКА. В прошлогоднем полуфинале за красно-синими остались оба матча. В начале нового сезона москвичи оказались сильнее в игре за Суперкубок, затем выиграли и в первом круге. Наконец, на пути к еще одному историческому успеху — первому Кубку России в истории ЦСКА — команда Олега Ходькова оказалась сильнее «Чеховских медведей» в полуфинале.

У подмосковного клуба тем не менее в активе оказалась важная победа, не позволившая принципиальному сопернику пройти регулярку без поражений. Она позволяла «Медведям» рассчитывать на успех и в финале.

Тем более что в плей-офф былые заслуги в счет не идут. Как бы круто ты ни играл с сентября по апрель, два поражения — и прощай, титул. Здесь вся история пишется с чистого листа. И это, конечно, тоже накладывает отпечаток на характер встреч.

Новая надежда

Команды быстро обменялись голами, но, чтобы счет стал 2:2, потребовалось четыре минуты — это включились вратари, причем Дмитрий Павленко взял семиметровый от тезки Ионова. В следующий раз к «точке» подошел уже Даниил Шишкарев и забил. К исходу первой 10-минутки по два раза отличились он — у ЦСКА и Александр Ермаков — у чеховцев, а на табло по-прежнему было равенство — 4:4, игра, достойная финала.

Именно на действия мощного Ермакова в линии «медведи» сделали ставку в атаке в первой половине. Это вполне отвечало характеру игры — много остановок, фолов, пенальти, удалений. Гости извлекли из этого больше выгоды и после семиметрового от Кирилла Котова первыми вышли вперед на два мяча. А когда тот же Ермаков снова получил мяч в линии, отрыв стал уже «+3». Также стоит отметить два гола за короткий отрезок Никиты Каменева, которого Владимир Максимов решил использовать в качестве джокера в атаке.

Что могли этому противопоставить армейцы? Они как будто не ожидали таких активных действий от соперника, весь сезон отыгравшего вторым номером, и чаще обычного ошибались. Но тайм-аут Олега Ходькова помог наладить взаимодействия. Проснулся Юлиан Гирик, пошла быстрая игра, начали допускать помарки и «медведи», и счет очень быстро сравнялся. А тут еще и у Ермакова сбился прицел.

Фото ГК ЦСКА

Армейский переворот

Второй тайм обе команды, как и полагается в финале, тоже начали крайне осторожно — на то, чтобы соорудить по голу, им потребовалось почти три минуты. И точно так же, как тайм назад, серию спасений выдали вратари — и Вадим Богданов, и сменивший Павленко Артем Грушко, и вышедший на пенальти у ЦСКА Артем Верещагин. В эти минуты каждый гол был событием, а «медведи» по-прежнему лидировали с минимальным отрывом.

Такое размеренное течение игры взорвал ударный отрезок в исполнении армейцев — им удался рывок 3:0, при этом два мяча подряд забросил Алексей Фокин. «Медведи» ответили двумя голами в большинстве, второй из которых на счету вратаря Грушко.

Максимов сжег свой последний тайм-аут еще за 15 минут до конца, но уже после этого Богданов дважды отразил броски Каменева, а Илья Белевцов в контратаке наказал соперников за потерю. В заключительный отрезок матча уже ЦСКА вступил с тактическим преимуществом. Чеховцам каждое взятие ворот стало даваться все тяжелее, и расплатой за ошибки стало отставание «-3». По такой игре ликвидировать его было сложно, хотя «медведи» благодаря паре сейвов Грушко и подаркам ЦСКА подобрались вплотную. Гол Романа Остащенко на последней минуте оставил его команде шансы, но армейцы удержали победу.

Теперь серия переезжает в Чехов — если ЦСКА выиграет 19 мая второй матч, то сохранит титул. В противном случае чемпион определится 26 мая в Москве.