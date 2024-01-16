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Сегодня, 11:43

Агент Васина — о возможном возвращении в ЦСКА: «Виктора все устраивает в «Кайрате»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника «Кайрата» Виктора Васина, рассказал о возможном возвращении его клиента в РПЛ.

«Я с ним не говорил на эту тему, но думаю, что Виктора все устраивает в «Кайрате». Из РПЛ предложений не было. Сложно говорить, помог ли бы он ЦСКА. Это клубный вопрос. Я про такие вещи высказываться не хочу», — цитирует Минасова Metaratings.ru.

Васин выступает за «Кайрат» с февраля 2022 года. Его контракт с казахстанским клубом истекает в конце 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

35-летний российский футболист провел за «Кайрат» 57 игр во всех турнирах и забил 4 гола.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Васин
Футбол
РПЛ
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