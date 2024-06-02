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«Кайрат» — «Шахтер» Караганда: как смотреть матч чемпионата Казахстана

«Кайрат» сыграет с «Шахтером» в чемпионате Казахстана 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Кержаков.
Фото ФК «Кайрат»
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«Кайрат» сыграет с карагандинским «Шахтером» в матче 10-го тура чемпионата Казахстана в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на «Центральном стадионе» в Алма-Ате (Казахстан) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Кайрат» — «Шахтер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В Казахстане и России в прямом эфире смотреть трансляцию игры можно на сайтах букмекеров по регистрации.

В конце мая стало известно, что Александр Кержаков возглавил «Кайрат» из Алма-Аты. Ранее российский тренер сотрудничал с сербским «Спартаком», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томь» и юношеской сборной России.

По итогам девяти туров премьер-лиги желто-черные занимают четвертое место в чемпионате страны.

Казахстан: Высшая лига. 10-й тур
02 июн, 17:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
Шахтер Кг

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
ФК Шахтер (Караганда)
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