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Сегодня, 12:45

Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной Казахстана
Роман Кольцов
Корреспондент
Футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что будет делать дальше?

Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной Казахстана, сообщила федерация футбола страны. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Федерация футбола Казахстана благодарит Станислава Саламовича и его штаб за работу и желает им успехов в карьере!» — указано в сообщении КФФ.

В чем причина?

Официальная причина не указана, но разговоры об отставке Черчесова ходили давно. В декабре, по информации «СЭ», сотрудники юридической службы федерации уже начали рассматривать вопрос о досрочном прекращении трудового договора.

А в начале января Станислав Саламович рассказал «СЭ», что встречался с новым главой КФФ Маратом Омаровым. И тогда, по его словам, вопрос о его уходе не поднимался.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Черчесов встретился с новым президентом КФФ. Тренер продолжает работу со сборной Казахстана

«Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й — с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи», — говорил Черчесов.

Тем не менее история не закончилась хеппи-эндом. Тренер подал в отставку в этом же месяце.

Футбольный тренер Станислав Черчесов
Фото Global Look Press

Ужасная статистика

Период в Казахстане получился для российского специалиста не лучшим в карьере. Под руководством Станислава Саламовича команда провела шесть матчей в Лиге наций, уступив в пяти из них с общим счетом 0:15 и один завершив нулевой ничьей дома с Норвегией. Уже к середине ноября сборная Казахстана потеряла даже теоретические шансы на сохранение прописки в дивизионе В и вылетела из него.

Также с Черчесовым было связано множество языковых скандалов. Например, в июне 2024 года произошел инцидент, когда российский тренер возразил журналисту, задававшему вопросы на казахском языке. После этого он начал изучать местный язык и заявил о намерении овладеть им к концу года.

В октябре один из журналистов снова обратился к нему на казахском, после чего Станислав Саламович переспросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Позднее шутку объяснили: оказалось, корреспондент пришел на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ». Тем не менее тренера оштрафовали на 150 тысяч рублей.

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявлял тогда теперь уже экс-президент КФФ Адилет Барменкулов.

Что дальше?

Недавно появлялась информация об интересе иранского «Персеполиса» к Станиславу Саламовичу. Как сообщал Legalbet, представители клуба обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.

Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Тогда он дал понять, что не собирается покидать пост в сборной Казахстана. Но что будет делать теперь?

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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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