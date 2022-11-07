Федерация санного спорта России выдвинула Позднякова на пост президента ОКР

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что президиум ФССР принял решение выдвинуть Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Президиум Федерации санного спорта России принял единогласное решение выдвинуть Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок. Он занимает должность президента организации с 2018 года.