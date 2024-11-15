«Американский коп — подарок для меня». Дацик против Гаверна, ученик Шлеменко — против иранского скандалиста

15 ноября в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где Вячеслав Дацик встретится с Джейсоном Гаверном, а Артем Рофаль — с Али Хейбати.

Дацик vs Гаверн

Джейсону Гаверну 47 лет, и за его плечами 52 профессиональных боя — 27 побед, 21 поражение, 4 ничьих. Из известных боксировал с Денисом Бойцовым, Мариушем Вахом, Александром Устиновым, Стивом Каннингхэмом, Лукасом Брауном, Олегом Маскаевым, Джеймсом Тони, Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа. Проиграл всем, кроме Тони — у Тони он выиграл решением большинства, только великому Тушите Свет тогда было уже 45 лет. Гаверн был джорнименом, на котором проверяли будущих звезд.

Последний бой Гаверна, занесенный в Boxrec, состоялся в 2016-м. Однако в 2023-м Джейсон провел два поединка в России. В обоих уступил единогласным решением — Павлу Шульскому и Кевину Джонсону. Тем не менее Гаверн — опасный соперник для Дацика. У него есть школа бокса, есть большой опыт встреч с действительно первоклассными боксерами. Он мастеровитее Славы, у которого виды оружия не меняются — это физическая сила и крепкий подбородок.

Причем непробиваемым Дацика никак не назвать — когда-то его наглухо нокаутировал Евгений Орлов (ака Молекула Ада), а за последние два года Рыжего Тарзана удосрочили Ислам Каримов и Петр Романкевич. По очкам же Дацик проигрывал Кевину Джонсону, Галымжану Жасланову, Зелимхану Дукаеву, Ильясу Якубову, Шону Тернеру. Бой с Тернером — пока единственный для Дацика в 2024-м, то есть после укуса собаки он стал драться слишком мало для себя. К форме Вячеслава есть вопросы. И ведь Дацик тоже не молод — 31 декабря ему исполнится 44 года. Причем в профессиональных единоборствах он дебютировал даже раньше своего американского соперника: Гаверн провел первый бой в 2003-м, а Дацик — в 1999-м, когда нокаутировал Андрея Орловского на турнире М-1 (бой по правилам ММА).

Любопытный факт: Гаверн работает полицейским, в то время как Дацик больше 10 лет провел в заключении.

Гаверн: — Знаете, я был в ринге с самыми большими именами в боксе — Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Лукас Браун, Стив Каннингем. Я дрался со звездами мира бокса. Дацик — легкий бой для меня. Он старый человек, он не умеет боксировать. Я иду за тобой, Дацик.

Дацик: — Боец сильный, дрался с первыми номерами мира по боксу. Но он как бы всем первым номерам проиграл. Есть ринг, там все и покажем. Ну, думаю, он понимает, что я очень сильно люблю американцев. Американский коп — это лучший подарок от Владимира [Хрюнова]. Постараемся что-то из этой серии отработать, какие-то обманки пробить, может быть. Но если я их забуду, то опять попру с колхозками.

Артем Рофаль. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Рофаль vs Хейбати

Артем Рофаль — боец школы единоборств «Шторм», которую возглавляет Александр Шлеменко. Ему 27 лет. Учитывая поп-ММА, поединки по разным правилам, провел 12 профессиональных боев — 9 побед, 3 поражения. В бою с Али Хейбати он однозначный фаворит.

Хейбати — перс по национальности, родом из Ирана. Учился в Харькове, жил в Германии, а когда его младший брат Мухаммад стал звездой российских поп-ММА, переехал в Россию и сам начал проводить бои. Больше похож не на бойца, а на программиста, который увлекся культуризмом.

Обычно Али проигрывает, но фигура он заметная, регулярно попадает в разного рода скандалы. Самый громкий случился в апреле этого года, когда Хейбати дал пинка октагон-герл, а после сказал нелепость: «Перед всеми, кто любит женщин с жопами в клетке, извиняюсь! А 90 процентов, знаю, за меня, и я еще раз готов это повторить: когда я заряжен, (нецензурное слово), там передо мной своей [пятой точкой] гулять! Я знаю: 90 процентов нормальных людей это [октагон-герл] не одобряют». Потом он много раз извинился перед девушкой. В последний — на недавнем турнире MMA Series, где дрался с Сергеем Бобрышевым.

Казалось, что профессиональный боец Бобрышев легко побьет Хейбати, но не тут-то было: иранец едва не нокаутировал Сергея. Бобрышев выжил после сокрушительных ударов в партере и в конце концов победил ТКО. Но самые жесткие панчи в бою нанес Хейбати. Более того, у рефери было полное право остановить поединок — когда Али добивал противника, тот находился в пограничном состоянии, в какой-то момент будто даже потерял сознание. Так что Рофалю никак нельзя недооценивать Хейбати. Тем более что бой пройдет по непривычным для обоих правилам — по правилам классического бокса.

В главном карде будут еще два боя: Тимур Золотой Мусаев сразится с Андреем Цыганом Чеботаревым, а Сергей Хрисанов — с Владиславом Борисевичем.