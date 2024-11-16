Джейк Пол: «Я же говорил, что преподам урок бокса Тайсону»

Американский блогер Джейк Пол (11-1) высказался о победе над легендой бокса Майком Тайсоном.

«Я старался выдать лучший бой, и кто-то по сути выживал на ринге, — сказал Пол на пресс-конференции после победы. — В таком случае сложно сделать его захватывающим. Я не смог сделать так, чтобы мы жестко разменивались, но я не забочусь о чужом мнении. Людям всегда есть что сказать. Я же говорил, что преподам урок бокса [Тайсону]».

27-летний Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Тайсона. Бой прошел в ночь на 16 ноября в Техасе (США).