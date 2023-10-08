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Сегодня, 12:14

Эвандер Холифилд назвал боксера, который способен побить Фьюри

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) считает, что больше всего шансов на победу в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) у экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Нет, Усик не победит Фьюри. Из всех бойцов он единственный, кто смог внести коррективы, а изменения делают тебя лучше.

Джошуа выше Усика, они оба сильные, поэтому все будет зависеть от скорости. Я думаю, что Энтони Джошуа — идеальный боец для него [Фьюри], потому что по росту они одинаковы. Когда эти двое дерутся, все сводится к тому, кто сильнее. Похоже, что расклад будет в пользу Энтони Джошуа, но пока этого не произойдет, остается только гадать», — сказал Холифилд в интервью Boxing Social.

Фьюри и чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Эвандер Холифилд
Энтони Джошуа
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