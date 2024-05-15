Крис Алгиери рассказал, что нужно Фьюри, чтобы победить Усика

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Крис Алгиери (25-4) уверен, что чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (34-0) следует нейтрализовать ловкость чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Фьюри — самый большой и самый атлетичный боксер, которого я когда-либо видел. Мы говорим о парне ростом 206 сантиметров и весом менее 120 килограммов. Он очень атлетичен. С тех пор как он присоединился к Kronk Gym, он стал более агрессивным и несколько раз выиграл нокаутом.

Он никогда не был суперпанчером. У него нет сильных одиночных ударов. Но он расставляет ловушки, у него высокий боксерский IQ, но форма остается под вопросом. Чтобы выиграть этот бой, ему придется нейтрализовать всю ловкость Усика, весь его интеллект», — сказал Алгиери в интервью Probox TV.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.