Рой Джонс назвал самого сложного соперника в своей карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) признался, что Джеймс Тони (77-10) был самым «жестким» оппонентом в его карьере.

«Я не собираюсь врать вам, я буду говорить все начистоту. Самый жесткий парень, с которым я когда-либо дрался, — это Джеймс Тони. Люди могут говорить что угодно, но Джеймс Тони был зверем. Джеймс Тони вел 44-0, когда я с ним дрался, это была не шутка. Он набрасывался на людей на ринге и вне ринга, он был настоящим, поверьте мне», — сказал Джонс RealLyfe Productions.

Джонс победил Тони единогласным решением судей (119-108, 118-109 и 117-110). Джонс доминировал в поединке за счет своей скорости и мощи, отправив Тони левым хуком в нокдаун в третьем раунде. Бой состоялся 18 ноября 1994-го на арене MGM Grand Garden в Парадайзе, США.

